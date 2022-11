Filtran supuesto video en el que exnovio de Aleska Génesis la golpea a ella y a su perro

Aleska Génesis volvió a sonar en las redes sociales, aunque esta vez no por el supuesto caso de brujería contra Nicky Jam , sino porque se filtró un video en el que, al parecer, la modelo venezolana es maltratada por su expareja, Miguel Mawad.



En las imágenes, que dejaron boquiabiertos a más de uno, se ve a una pareja discutir en las afueras de una vivienda. En ese momento, el hombre le propina varios golpes a la mujer y a un perro de raza Pomerania, del que se dice es la mascota de Aleska Génesis.

En la misma grabación se escucha al sujeto pedirle perdón a la joven, mientras le rogaba que hablaran para arreglar la situación. En redes sociales aseguran que los dos personajes son Miguel Mawad y Aleska Génesis, pues también se ven pantallazos de una conversación cuyo contacto está registrado con el nombre del empresario.

Publicidad

Por otro lado, también se ven imágenes que muestran las múltiples lesiones en el cuerpo de la víctima. Un frasco de medicamentos con el nombre de Miguel Mawad y la voz de fondo que se escucha en el video, dicen, sería otra prueba en contra del venezolano.



"Odio todo, odio el mundo y tú estás pagando las consecuencias de algo que no debes, se va de las manos como siempre. Yo no soy malo y tú lo sabes... Simplemente me tocó vivir una vida así y me estoy acabando yo mismo... Discúlpame una vez más, ojalá puedas descansar porque te hace falta", se escucha decir a la voz masculina.

El caso ha provocado múltiples reacciones por parte de los internautas, la mayoría de indignación frente al presunto caso de maltrato. Hasta el momento, ninguno de los famosos se ha pronunciado para confirmar o desmentir lo especulado.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia