Fin del misterio: se conocen románticas fotos de Maluma con su nuevo amor

¡En primicia aquí, después por ahí!🤯 Susana Gómez sería el nuevo amor de Maluma 💕 La pareja no se conoció hace poco, son amigos y de hace años...🔥 Susy, como le dicen de cariño, estuvo casada. Sin embargo, ya se divorció y se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con el paisa 🥰 Último dato, la pareja pasó la cuarentena junta 😱 Pd. Su cuenta de Instagram es privada y no acepta a nadie 😢 ¿Les gusta su nuevo amor?🤔 . . . #maluma #malumababy #malumaoficial #malumafamily #malumafans #colombia #medellin #miami #nuevoamordemaluma 📸: Backgrid