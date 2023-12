Final Yo Me Llamo: vea aquí cómo votar por su artista favorito

Este lunes, 11 de diciembre de 2023, la novena temporada de Yo Me Llamo llega a su final. Luis Miguel, Shakira, Carin León y Miguel Bosé son los imitadores que compiten para llevarse el premio de 500 millones de pesos.



Recuerde que usted todavía tiene oportunidad para elegir a su artista favorito en Yo Me Llamo. Tendrá plazo de hacerlo hasta faltando 15 minutos para que inicie el programa. Lo único que debe hacer es ingresar a este link: www.caracoltv.com/votayomellamo.

Amparo Grisales se lució cantando en Yo me llamo

Por otro lado, una de las sorpresas del capítulo 86 de Yo Me Llamo fue Amparo Grisales cantando sobre el escenario. Luciendo un elegante vestido rojo, la diva de Colombia se robó las miradas del público y sus compañeros del jurado.

Fue tal el nivel de su presentación que Amparo Grisales fue elogiada por el presentador Carlos Calero.

Tras recibir los comentarios positivos e incluso el visto bueno de la inteligencia artificial Sinfoni, que la escogió como la mejor de la noche a pesar de no estar en competencia, Amparo Grisales reveló el origen de la canción y cómo surgió.

“Fue como una idea de mi mamá y con mi hermana llamamos al maestro Cristián Báez, que creó la canción basada en mi frase 'me erice'. Pasaron los años y de repente mi hermana me dice ‘¿por qué no has sacado la canción?' Mis expectativas no eran muy grandes y la dejé ahí”, indicó.



>> No se pierda Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la señal en vivo . También puede revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play.

¿Qué programa reemplazará Yo Me Llamo?

A partir del 12 de diciembre, a las 8 de la noche, los televidentes verán una nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas, que llegará mucho más divertido. Así lo anticipó Laura Acuña, a quien en los avances se le ha visto diciendo bastantes groserías.

Al respecto, la presentadora se defendió afirmando que "tengo que pedir excusas porque pusieron una promo con groserías que digo yo, pero, en mi defensa, tengo que decir que las groserías que digo son por susto o por imprudente, pero nunca con rabia”.

Los famosos que harán parte de La vuelta al mundo en 80 risas son Carolina Cruz, Amanda Dudamel, Don Jediondo, Piroberta, Jhovanoty, Laura Acuña, Jessica Cediel, Laura Tobón, Juan Diego Vanegas y Boyacomán.