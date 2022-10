¿Fingió su muerte? Exmanager de Juan Gabriel afirma que el cantante está vivo

En 2016, hubo luto en el mundo de la música tras la muerte de uno de sus mayores exponentes de las rancheras y las baladas, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel.



Sin embargo, en las últimas horas su nombre ha dado de qué hablar luego de que el exmanager del cantautor mexicano, Joaquín Muñoz, aseguró que el ‘Divo de Juárez’ está vivo.

Durante una rueda de prensa, Muñoz indicó que el artista estaría preparado para desmentir públicamente su muerte, siempre y cuando el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lo ayude con su situación fiscal y con sus propiedades intelectuales, que están en poder del hijo del cantautor.

El exmanager leyó una supuesta carta de Juan Gabriel que le habría enviado a el López Obrador:

“Quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o a alguna otra dependencia, solo requiero de tiempo y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera”.



Por último, Joaquín Muñoz afirmó que al artista ”le costó mucho trabajo fingir su muerte”, pero que va a reaparecer para explicar el motivo por el cual tuvo que hacer parte de este presunto engaño.