Florinda Meza aclara rumores de supuesto amorío con Carlos Villagrán: "¿Me imaginas con un pendejo?"

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, el inolvidable Chespirito, se refirió a la supuesta relación amorosa que Carlos Villagrán dice tuvo con ella antes de que esta empezara su noviazgo con el gran comediante mexicano.

La actriz habló en el programa Saga, con Adela Micha, en la que dio una respuesta contundente para desmentir el supuesto amorío con quien personificara a Kiko.

“De ese no voy a hablar, principalmente… ¿Tú conociste a Roberto? Un hombre muy inteligente. ¿Me imaginas a mí con un pendejo? Por eso no quiero hablar”, sostuvo tajantemente.

Según Florinda Meza, Carlos Villagrán se fue del programa “porque le ofrecieron algo mejor”.

Sin embargo, manifestó que él “tenía un ego muy grande, llegó a decir que la estrella era él, no Roberto, que porque Kiko era el querido, cuando Roberto escribía el personaje”.

Asimismo, habló de los problemas que Villagrán tuvo con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina.

“Carlos llegó a decirle furioso a Roberto, cuando regresó María Antonieta, ‘¿cómo de que va a ganar lo mismo que yo? Así sean dos pesos, pero tengo que ganar más. Roberto estaba tan enojado porque el otro gritaba, que le dijo ‘no se habla así de una dama’”, aseguró Florinda Meza.

Lamentó que “de eso no se acuerda nadie. Ya no hay quién se acuerde, Rubén ya falleció, pero Rubén siempre me trató bien”.

“Me llevé muy bien con Rubén, con todos, conversaba con María Antonieta, me llevaba bien con ella. ¿Por qué les molestó que tuviéramos relación (con Roberto)? No lo sé. A Édgar lo quiero mucho”, añadió Florinda Meza.

Y en medio de los rumores que hay sobre ella, dijo que tenía “que agradecerles a mis detractores que de tanto en tanto me recuerden, porque soy un nombre y una personalidad muy rentable, nada más necesitan publicidad y empiezan a hablar mal de mí. Muchas gracias”.

“Si quienes hablan mal de mí supieran lo que pienso de ellos, aún hablarían peor”, agregó.

Florinda Meza insistió que en el set de grabación de El Chavo había “un ambiente maravilloso”.

Eso sí, dijo que “todos tenemos problemas y muchos tenemos una versión de la verdad, la verdad tiene muchas caras, es como un dado”.

Vea aquí las declaraciones de Florinda Meza:

