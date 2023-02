Florinda Meza compartió imágenes inéditas de su juventud: “Mi Rober me decía que era la más hermosa”

La recordada actriz mexicana, Florinda Meza , quien es mundialmente conocida por dar vida a Doña Florinda en la exitosa serie ‘El Chavo del ocho’, reveló algunas imágenes de su juventud en redes sociales.

Por medio de su cuenta de Twitter, la artista de 74 años compartió las fotografías. En una de estas puede observársele luciendo un traje ajustado con estampado de animal, mientras que, en otra, llevaba uno de color blanco con un sombrero café.

La publicación sorprendió a los usuarios de las redes sociales, quienes dejaron comentarios como: “Sigues hermosa”, “Se sigue viendo igual de bella”, “Eterna belleza y elegancia”.

Otros, por su parte, aprovecharon para desearle un muy feliz cumpleaños a Florinda Meza.

La actriz acompañó las imágenes con un enternecedor mensaje, en el que se refirió a su exesposo, el actor Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', quien murió en el año 2014.

“Esta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo...”, dijo.

Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo... pic.twitter.com/4hkqUNas1L — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) February 8, 2023

¿Por qué el Chavo del ocho es huérfano?

El Chavo del 8 es una de las series más populares en la historia de la televisión de habla hispana. Su gracia ha pasado de generación en generación, pero hay varias preguntas que incluso con el transcurrir de los años no se llegaron a contestar.

De las muchas dudas que han surgido están ¿por qué el Chavo del 8 era huérfano?, ¿por qué doña Florinda no está casada?

Muchas de estas y otras preguntas fueron contestadas por el mismo Roberto Gómez Bolaños en el libro ‘El diario del Chavo del ocho’, en el cual cuenta la historia de los personajes, algunos hechos cómicos y otros dramáticos de sus vidas.

En cuanto a la idea de la serie, Bolaños aseguró que inició con un hombre que vendía globos, pero odiaba a los niños, sin embargo, los pequeños disfrutaban de molestarlo y hacerle preguntas. Después de pasar la propuesta y encontrar más actores que se adaptaran a su idea, este los puso dentro de la vecindad.

Pero la pregunta más grande y más repetitiva es justamente la orfandad del Chavo del 8.

Roberto Gómez Bolaños respondió sin rodeos durante una entrevista y aseguró que la razón por la que el Chavo nunca tuvo mamá o papá fue porque no habían más actores y buscar más personas llevaría a tener un elenco mayor y no había espacio para ellos, ni dentro del libreto ni en el set de la vecindad.