Florinda Meza sobre supuesto hijo no reconocido de Chespirito: "Roberto se hizo una vasectomía"

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz Florinda Meza, famosa por su papel de Doña Florinda en la serie El Chavo del 8, envió un contundente mensaje respecto a las especulaciones de que existe un hijo no reconocido de Roberto Gómez Bolaños.



Florinda Meza empezó diciendo que su mensaje era "una aclaración para los millones que le han hecho juego a un sujeto que dice ser hijo de Roberto".

"Roberto se hizo una vasectomía antes de que él y yo estuviéramos juntos. Es un hecho público y muy conocido, motivo por el que él y yo no tuvimos hijos. La aclaración no es para el sujeto que propagó esta injuria, porque él sabe que es mentira y lo reconoció después en otro video, aunque cuando vio el éxito de su 'ocurrencia', decidió dejar que millones de personas lo creyeran. La aclaración es para el público", escribió Doña Florinda.

Además, la mexicana aseguró que no es la primera vez que aparecen personas que utilizan su nombre para efectos de publicidad y que siempre dicen "cosas terribles" de ella.

"No puedo ir por el mundo desmintiendo a todos los que deciden beneficiarse haciendo videos con historias falsas, dando entrevistas en las que hablan de romances imaginarios o destilando veneno porque no pudieron obtener en su momento lo que yo sí tuve. En esta ocasión, hago este comunicado porque está de por medio la honra de mi Rober y él ya no está aquí para defenderse", puntualizó Florinda Meza.



Fanáticos reaccionaron de inmediato a la publicación de la actriz. "Personas de la chusma no se merecen nuestra atención. Lo mejor es ignorar y fingir que no existen en nuestras vidas", "Que usted tenga fuerzas para luchar contra todos esos que hablan mentiras suyas y de Chespirito", "Tranquila, siempre hay oportunistas en el mundo. Bendiciones" y "Eso, Flor, gracias por siempre aclarar todo para la gente ❤️ te amamos 💕", fueron algunos comentarios.

¿Carlos Villagrán y Florinda Meza mantuvieron un romance?

Hace algún tiempo, Carlos Villagrán compartió que mantuvo una relación más allá de la laboral con la actriz Florinda Meza. "La gente me preguntaba: '¿Es verdad que usted anduvo con Doña Florinda?'. Y yo les contaba la verdad: 'No, Doña Florinda anduvo conmigo'", señaló.

Asimismo, dejó en claro que no mostró interés por la artista y que era ella quien lo buscaba en repetidas ocasiones.



"La gente no lo acepta porque es muy difícil que lo crean porque así fue, me decía: 'Fíjate que tengo el carro en el taller, ¿me llevas?'. Luego me invitaba a su casa y todo ese tipo de cosas, entonces te digo, con razón, a lo mejor por eso es que no quisiera (Florinda Meza) hablar de ello", agregó.

Un detalle que compartió Carlos Villagrán fue que Roberto Gómez Bolaños podría corroborar lo ocurrido si viviera actualmente.

"Ella anduvo con Carlos Villagrán, yo no anduve con ella. Entonces, no lo puedo corroborar porque desgraciadamente Roberto está muerto", recalcó.