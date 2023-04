Foo Fighters anuncia su primer álbum tras la muerte de Taylor Hawkins

La banda estadounidense de rock Foo Fighters anunció este miércoles el lanzamiento del disco "But Here We Are", el primero que presenta la agrupación tras la repentina muerte del batería Taylor Hawkins, en marzo del año pasado.

Sony Music, discográfica del grupo, definió al nuevo trabajo, que saldrá el próximo 2 de junio, como una respuesta "brutalmente honesta y emocionalmente cruda" a la pérdida que experimentaron los integrantes de la formación durante el último año.

"Un testimonio de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia. Valiente, dañada e inquebrantablemente auténtica", completa el comunicado de la compañía.

Minutos antes, Foo Fighters había dado la noticia en sus redes sociales con una publicación en la que también se difundía el adelanto del tema "Rescued", primer sencillo de este proyecto.

"Es la primera de diez canciones que abarcan toda la gama emocional desde la rabia y la tristeza, hasta la serenidad y la aceptación, así como una mirada de puntos intermedios", reza el texto de Sony Music.

Asimismo, ya se conoce el resto de evocadores títulos elegidos por la banda para los nueve temas restantes del álbum: "Under You", "Haring Voices", "But Here We Are", "The Glass", "Nothing At All", "Show Me How", "Beyond Me", "The Teacher" y "Rest".

Producido por Greg Kurstin y los propios Foo Fighters, "But Here We Are" supone el undécimo álbum del grupo desde su debut allá por 1994 en la ciudad Seattle (EE.UU.).

El cuerpo sin vida de Taylor Hawkins (50 años) fue encontrado en el interior de la habitación de un hotel de Bogotá (Colombia) tras haber ingerido marihuana, antidepresivos, benzodiacepinas y opiáceos, según la autopsia posterior.

La muerte del baterista fue comunicada a sus fans apenas una hora antes de la actuación que la banda tenía programada en la capital colombiana como parte del Festival Estéreo Picnic.

Taylor Hawkins, admirador de músicos como Stewart Copeland de The Police o Roger Taylor de Queen, era una de las figuras más icónicas de Foo Fighters junto a su fundador y exmiembro de Nirvana, Dave Grohl.

Aaron Carter murió ahogado "accidentalmente" tras ingerir un gas y sedantes

El cantante y actor Aaron Carter murió el pasado 5 de noviembre tras ahogarse "accidentalmente" en su bañera después de haber inhalado un gas inflamable presente en latas de aire comprimido, reveló este martes el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles (California).

La autopsia del que fuera hermano de Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys, evidenció que, además de haber aspirado este compuesto químico, llamado difluoroetano, también ingirió alprazolam, un sedante para tratar trastornos como la ansiedad.

El informe de la autopsia también desveló que el cuerpo de Carter (34 años) no presentó traumatismos "potencialmente mortales" cuando fue hallado en el cuarto de baño de su vivienda ubicada en la ciudad californiana de Lancaster, en el condado de Los Ángeles.

Carter comenzó de telonero del grupo de su hermano con apenas 10 años, llegando a publicar un primer álbum que portaba su propio nombre y que fue reconocido como disco de oro.

En el año 2000, Aaron Carter amplió su producción discográfica con "Come and Get It", configurando las bases de su estilo, ligado a la música electrónica y al 'dance', con tal impacto que alcanzó la categoría de triple platino.

En su faceta como actor, apareció en formatos televisivos como "Lizzie McGuire" o "Sabrina the Teenage Witch"; otros programas de tipo "reality" como "Dancing With the Stars" ; protagonizó una serie familiar sin guionizar titulada "E! House of Carters", e incluso se prodigó en Broadway con "Seussical the Musical".

Además, la imagen de Aaron Carter aparecía asiduamente en programas del corazón debido a diferentes polémicas personales en las que se vio envuelto y a su fama de conquistador.