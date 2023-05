Foo Fighters presenta a su nuevo baterista tras la muerte de Taylor Hawkins

Durante el evento en vivo ‘Foo Fighters: Preparing Music for Concerts’, el grupo de rock dio un adelanto de su undécimo álbum de estudio titulado ‘But here we are’, en el que también dio a conocer al sucesor del baterista Taylor Hawkins, quien falleció en marzo de 2022 horas antes de presentarse en el Estéreo Picnic en Colombia.

Su remplazo será John Freese, un músico veterano que ha tocado con artistas como Sting y Weezer.

El nuevo baterista de Foo Fighters saldrá de gira con el grupo desde el 26 de mayo.

Sony Music, discográfica del grupo, dijo que el nuevo trabajo de Foo Fighters es una respuesta "brutalmente honesta y emocionalmente cruda" a la pérdida que experimentaron los integrantes de la formación durante el último año.

"Un testimonio de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia. Valiente, dañada e inquebrantablemente auténtica", completa el comunicado de la compañía.

Foo Fighters compartió un adelanto del tema ‘Rescued’, primer sencillo del disco.

"Es la primera de diez canciones que abarcan toda la gama emocional desde la rabia y la tristeza, hasta la serenidad y la aceptación, así como una mirada de puntos intermedios", reza el texto de Sony Music.

¿Cómo murió Taylor Hawkins?

El baterista de Foo Fighters fue encontrado muerto en una habitación del hotel Casa Medina, en Bogotá.

En la prueba toxicológica en orina practicada al cuerpo de Taylor Hawkins se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias, entre ellas THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides

En 1995 trabajó con la cantante y actriz canadiense Alanis Morissette, que sirvió de trampolín para llegar a Foo Fighters, cuando Dave Grohl, el líder de la banda, inició en 1997 la búsqueda de un nuevo baterista y depositó su confianza en Taylor, con quien además de lo musical, inició una entrañable amistad.

Paralelo a Foo Fighters, Hawkins conformó su propia agrupación, The Coattail Riders, en la que era su vocalista y con la que logró grabar varios álbumes. Siempre se robó el show por su destreza con las baquetas y actitud en el escenario, convirtiéndose en el alma de la banda de Dave Grohl y ganándose el respeto de la industria roquera.

En 2001, Hawkins sufrió una sobredosis de heroína y estuvo en coma durante dos semanas. En 2005 fue considerado en el mejor baterista del rock, según una publicación especializada en este instrumento.