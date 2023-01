Foto de J Balvin desata ola de críticas de sus seguidores

En la imagen, el colombiano aparece junto al polémico rapero Chris Brown, cuyo oscuro pasado no dejaron de recordarle sus fans.

En la fotografía aparecen J Balvin, el rapero y actor Tyga y Chris Brown (derecha). El intérprete de Reggeaton, Ginza, El Negocio y una decena de éxitos más, escribió: “Mientras tanto en algún lugar del mundo @tyga @chrisbrownofficial #latinogang”.

Aunque la publicación tiene más de 450 mil me gusta, no todos están contentos con la imagen y así se puede apreciar en decenas de los más de 8 mil comentarios que alcanzó en menos de 4 horas de publicada.

“Ay Balvin yo te quiero, pero no deberías hacer nada con un man que le dio una paliza a una mujer hasta hincharle la cara, yo sé que tal vez no puedo entender todos los millones implicados en esta colaboración... Una canción tuya que no perriaré”, comentó el usuario java.dreams.

“Ya, pero no colaborí con Chris Brown, no olvidemos que es un maltratador asqueroso”, manifestó la usuaria chilena Magdalena.

“Yei, pero Chris Brown es un golpeador de mujeres. ¿Cómo nos haces esto?”, le preguntó otra seguidora identificada como _ojosrojos

Chris Brown fue sentenciado a pagar 5 años de cárcel por haber golpeado en 2009 a la cantante Rihanna, que entonces era su novia. Además ha sido acusado de violencia sexual y ha protagonizado otros escándalos.

