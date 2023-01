Foto de J Balvin junto a leyenda del baloncesto despertó hasta la envidia de Nicky Jam

El cantante colombiano consiguió una memorable imagen junto a un ícono de este deporte que en cuestión de minutos obtuvo miles de me gusta.

J Balvin no pudo quedarse con las ganas de presumir una foto junto a la leyenda del baloncesto estadounidense, Michael Jordan.

La publicación en su cuenta de Instagram obtuvo miles de me gusta y comentarios de sus seguidores, que se alegraron por el artista quien aparece muy sonriente en la imagen.



Incluso Nicky Jam, colega y gran amigo del colombiano escribió: "La única foto que me da envidia uffffff. Ahí si te fuistes lejoooos".

J Balvin se encuentra por estos días en Europa donde recientemente se presentó por primera vez en Marruecos y donde ha estado en París, participando de algunos eventos de la Semana de la Moda, donde parece que coincidió con el exjugador de baloncesto.