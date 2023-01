Fotos sexuales, infidelidad y USD 137.000 millones en juego: detalles del divorcio de Jeff Bezos

Después de la noticia de la separación se destapó un escándalo sobre el hombre más rico del mundo: tenía amoríos con una expresentadora de la cadena FOX.

Lauren Sánchez es la mujer que, desde hace ocho meses, según el tabloide National Enquirer, salía con el CEO de Amazon, quien apenas un día atrás anunciaba su divorcio de Mackenzie Bezos tras 25 años de matrimonio, causando un revuelo mediático en el que participó incluso el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, quien le deseó “suerte”.

El comunicado anunciando la separación mostró un tono claramente tranquilo, asegurando que Jeff y MacKenzie seguirían siendo "amigos queridos".

Bezos es considerado la persona más rica del mundo con una fortuna estimada de alrededor 137.000 millones de dólares, y también es el propietario del diario The Washington Post, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos.

Sánchez, quien trabajó como conductora del programa matinal "Good Day L.A." en la cadena Fox, está actualmente casada con Patrick Whitesell, uno de los agentes más importantes de Hollywood y que se encarga de las contrataciones de actores como Matt Damon, Christian Bale y Kevin Costner, según el portal de noticias de Fox News.

Según este medio, Bezos, Sánchez y Whitesell fueron fotografiados juntos en 2016 cuando coincidieron en el estreno de la película "Manchester By the Sea".