Frank Ramírez, actor colombiano (1950-2015)

19 de febrero de 2015

El actor casanareño Frank Ramírez falleció en la Clínica Marly de Bogotá a los 65 años. Su estado de salud se había deteriorado notablemente en los últimos meses.

Ramírez inició sus estudios actorales en la Escuela nacional de Arte Dramático de Bogotá, pero posteriormente se trasladó a los Estados Unidos donde fue becado por Actors Studio. Años después, hizo parte de la American Play House.

Integró el elenco en obras de teatro con reputadas compañías de Nueva York. Luego, logró una importante figuración en Hollywood a través de varios proyectos en cine y televisión.

Además de la dramaturgia, Frank Ramírez fue un apasionado de la pintura, actividad a la que se dedicó en exclusiva durante un lustro.

La última figuración del artista fue en la serie "Metástasis" (adaptación para América Latina de "Breaking Bad") transmitida en la actualidad por el Canal Caracol.

Otras figuraciones por las que Frank Ramírez es recordado por los televidentes colombianos se dieron en las telenovelas "La saga", "Pecados capitales", "Isabel me la veló", "Perro amor" y "El gallo de oro".

En cine, protagonizó "Cóndores no entierran todos los días", cuyo papel como León María Lozano le valió importantes reconocimientos internacionales. También participó en otras cintas como "La estrategia del Caracol", "Águilas no cazan moscas" y "María Cano".