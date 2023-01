Frases más impactantes de nueva canción de Shakira y Bizarrap: “Yo valgo por dos de 22”

Como era de esperarse, Shakira no se guardó nada en su nueva canción al lado de Bizarrap . La barranquillera lanzó varias frases que quedarán para el recuerdo de sus fanáticos.

Aquí le mostramos algunos de los versos más impactantes de la nueva canción de Shakira con Bizarrap:

Publicidad

“Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”.

“Una loba como yo no está pa novatos”.

“A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.

Publicidad

“Esto es pa que te mortifiques”.

“Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”.

Publicidad

“Yo solo hago música, perdón que te salpique”.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda”.

“Yo valgo por dos de 22”.

“Mucho gimnasio, pero trabaja un poquito el cerebro también”.

Publicidad

Cabe destacar que Shakira y Bizarrap generaron gran expectativa con el lanzamiento de esta canción, que en menos de una hora de haber sido publicada en YouTube ya tenía casi tres millones de reproducciones

La sesión #53 es el primer estreno de Shakira en 2023. La barranquillera viene precedida por el éxito de ‘Monotonía’, canción que lanzó al lado del cantante Ozuna.