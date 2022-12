‘Frozen’ llega como comedia musical a Broadway en 2018

‘Frozen’, la historia de Elsa y Anna, dos hermanas separadas por el poder mágico de la primera ha sido una de las últimas películas de la compañía que da mayores ingresos, con 1.270 millones de dólares recaudados en todo el planeta, según el sitio especializado Box Office Mojo.

Disney señaló que la música y la letra de las canciones de la comedia musical serán escritas por Kristen Anderson-López y Robert López, autores de los temas de la película.

El director será Alex Timbers, coguionista y coproductor de la serie televisiva ‘Mozart in the Jungle’, difundida en la plataforma Amazon y dos veces premiada en los últimos Golden Globes, los trofeos de la televisión.

Representaciones de la comedia musical tendrán lugar desde agosto de 2017 en un contexto distinto a Broadway, señaló Disney.

El director de explotación de Disney, Tom Staggs, anunció el viernes durante la conferencia telefónica consagrada a los resultados del primer trimestre que además de la segunda parte de la película y de la comedia musical, ‘Frozen’ inspirará una serie para televisión que se estrenará en la Navidad de 2017.

Los actores que habían prestado sus voces a los principales personajes aceptaron participar en el telefilme, entre ellos Idina Menzel, que interpretaba a Elsa, y Kristen Bell, que hacía de Anna.

Disney no precisó si Idina Menzel, una verdadera estrella de Broadway, formará parte del elenco de la comedia musical.

En 2014, la canción ‘Let it go’, el tema más conocido de la película ‘Frozen’, se colocó quinto en la clasificación semanal Billboard.

Para Tom Staggs, la comedia musical se inscribe en la tradición de ‘El rey León’ y ‘Aladino’, otros largometrajes adaptados con éxito en el teatro.

FROZEN is slated for Broadway spring 2018 following a pre‐Broadway engagement summer 2017 https://t.co/fMTWzu5XAi — Frozen the Musical (@FrozenBroadway) February 9, 2016

For the first time in forever, Frozen joins Broadway: https://t.co/pW4XnvEdn4 pic.twitter.com/0jsLj4zNc5 — Disney (@Disney) February 9, 2016