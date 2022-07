¿Fue por celos? Hermano de Chris Rock habla de posible razón de la cachetada de Will Smith

La bofetada de Will Smith a Chris Rock será uno de los momentos más recordados en la gala de los Premios Óscar. En redes sociales se ha especulado sobre los motivos que llevaron al actor de 'Rey Richard' a cometer tal acción; sin embargo, el propio hermano del comediante se pronunció para hablar del tema.



Tony Rock dio una entrevista al podcast 'Top Billin' y argumentó que el golpe de Will Smith a su hermano no fue solo por el comentario de la alopecia de Jada Pinkett Smith, sino porque el actor de 'Son como niños' también mencionó a un amigo cercano de la esposa del actor.

"Creo que la bofetada fue la acumulación de él siendo abofeteado en otros niveles. (...) Jada no dejará que 2Pac (rapero amigo de la esposa de Will Smith) muera, siempre hay algo sobre 2Pac y su hija que lo mencionan. Y no me estoy refiriendo a cosas familiares que la gente no sabe, esto es algo que todo el mundo sabe", señaló Rock.

Y es que 2Pac fue un famoso rapero estadounidense que fue asesinado a tiros en 1996. El hombre mantuvo una muy buena relación con Jada, algo que al parecer incomodaba a Will Smith, pues así lo habría dado a conocer en su libro biográfico.



"Odiaba no ser lo que él era en el mundo y sufría celos: quería que Jada me mirara así", escribió el actor de 53 años. Pese a que Jada comentó en diferentes entrevistas que nunca tuvo un romance con 2Pac, él siempre habría sido un motivo de pelea con su esposo, ya que ella nunca pudo olvidar su amistad con el fallecido.