“Fue un respiro”, dice Daniella Álvarez sobre la amputación de su pierna

Daniella Álvarez habló con Día a Día sobre lo que vivió en el hospital y cómo ha sido su proceso de recuperación en casa, junto a sus papás, sus hermanos y su novio Lenard Vanderaa, que no la han dejado sola un solo momento para ayudarla en esta nueva vida a la que debe adaptarse.

“Le doy gracias a Dios porque tuve cinco cirugías muy traumáticas”, dijo la exseñorita Colombia.

Recordó que con las operaciones y la isquemia que sufrió “los dolores en las piernas eran terribles” y cuando el médico le informó que lo mejor sería amputarle la pierna “lloré por una hora. Decía, no veo mi vida sin mí pie, me gusta bailar, me gusta nadar, me gusta bucear”.

Una psicóloga la acompañó todo ese tiempo y al calmarse, afirmó, decidió “no voy a seguir llorando, vamos para adelante, hay soluciones para esto, hay una prótesis”.

“Cuando llegó el momento de la amputación les puedo decir que ha sido la cirugía que menos ha dolido”, recalcó.

“Para mí lo más traumático fue lo anterior porque estaba entre la vida y la muerte (…) Faltaba un pedacito de mí, pero estaba viva”, dijo la presentadora.

Después de la cirugía, cuando vio su pierna junto a su familia, Daniella dijo que su sentimiento fue “más que todo la felicidad de sentir que estaba viva”.

“Pasé por muchos momentos muy complicados. Estaba sana, saludable”, agregó.

Ahora, en casa, tiene una enfermera 12 horas al día, recibe terapia física y terapia ocupacional para aprender a moverse sola y ser independiente. El pie derecho sigue dormido.

Y con la sonrisa que la ha caracterizado, mostró su amputación: “Amo mi muñón, amo mi piernita así como está ahorita”.

Día a Día, el programa de las mañanas del Canal Caracol, quiso rendirle un homenaje con mensajes de amigos y famosos que exaltaron su valentía y ejemplo por la situación que encaró.

Pero uno de ellos llamó más la atención de la exseñorita Colombia, el de Sebastián Martino, productor del Desafío.

“Eres una auténtica superhumana”, le dijo Martino, al recalcar que un superhumano se caracteriza porque “muestra fortaleza en los momentos difíciles, es el que sabe que la vida es una prueba y que no se deja vencer por el miedo”.

Por eso, le pidió recuperarse pronto para que haga parte, otra vez, del programa del Desafío, “para que nos transmitas esa seguridad y esa sabiduría”.

“Todos nos debemos contagiar de esos valores”, remató.

Daniella, sorprendida, solo pudo responder que tendrá que trabajar más fuerte para estar lista para ese nuevo reto.