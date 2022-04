"Fueron casi 7 meses muy duros": La Segura anuncia su regreso a las redes sociales

Con un emotivo video, que dejó en evidencia lo difícil que fue su recuperación, La Segura anunció a sus seguidores su regreso a las redes sociales. La creadora de contenido confirmó anteriormente que fue sometida a tres cirugías como consecuencia de los biopolímeros que tenía en los glúteos.

“Fueron casi 7 meses muy duros para mi familia y para mí, con un dolor que básicamente me redujo a una cama. Fui a donde muchos especialistas, me dieron miles de diagnósticos diferentes (…) Estuve hospitalizada tres veces e incluso me sometieron a dos cirugías (…) Por momentos pensé que se me había acabado la vida”, expresó La Segura.

Pese a que los dolores aún persisten, según La Segura, se siente mucho mejor y decidió retomar las grabaciones de sus contenidos de humor, tutoriales de belleza, entre otros, en las redes sociales.

"Dios es bueno, siempre es bueno y aunque aún no estoy 100% recuperada hoy por hoy puedo decirles que La Segura ha vuelto", comentó.

Finalmente, la joven agradeció todo el apoyo de sus seguidores durante todo su proceso de recuperación. "Gracias a ustedes por esperarme todo este tiempo", escribió.