Fuerte agarrón entre Amparo Grisales y César Escola en Yo me llamo: "No me pegue"

En el capítulo 51 del concurso de imitación Yo me llamo , de Caracol Televisión, las emociones estuvieron bastante intensas. Los jurados Amparo Grisales y César Escola protagonizaron una fuerte pelea tras la presentación de una participante.



Puede pasar que los jurados no estén de acuerdo en sus opiniones sobre un imitador, sin embargo, luego de la más reciente presentación de Yo me llamo Ángela Aguilar, la actriz y el músico se enfrentaron fuertemente, causando tensión en el programa.

La imitadora interpretó 'Como la flor', un cover de Selena Quintanilla que hizo la cantante mexicana, pero a Amparo Grisales no le gustó su interpretación. Le dijo a la participante que "cantaste tan mal" y que no había utilizado las mismas herramientas de Ángela Aguilar en la canción.

Mientras la actriz colombiana daba su opinión, César Escola y Pipe Bueno la miraban confundidos. El cantante de música popular señaló que "la voz me gustó y fue un show digno de Ángela", aunque Grisales lo contradijo.



César Escola tomó la palabra y coincidió en que no había sido un gran show, porque "me costó encontrar a Ángela". Según el argentino, la participante bailó demás y dejó atrás la "inocencia" del baile de la mexicana.

En ese momento inició la pelea entre Amparo Grisales y César Escola porque la actriz le señaló que Ángela Aguilar sí bailaba como Selena en este cover. "Ella sí mueve la cadera en esta canción, te muestro el video", le dijo Grisales al músico.

El argentino señaló: "lo podemos ver las veces que quieras Amparo, yo lo estudié, no la vi hoy". En ese momento la participante salió del escenario, pero el tono de la pelea Amparo Grisales y César Escola subió.



"La inocencia no tiene nada que ver con el talento", recalcó la famosa actriz, a lo que el músico respondió: "¿quién está hablando de eso? Yo no estoy hablando de si se acostó o no, estoy hablando de la inocencia de moverse en el escenario".

Amparo Grisales señaló nuevamente que ese no era el tema, pero César Escola quiso terminar la discusión diciendo: "pues yo no la vi como Ángela Aguilar y ya, chao, saludos".

La actriz reaccionó recalcando: "no me pegue, no mijo, no grite tanto". Y Escola le contestó: "pues usted no me levante la voz". Finalmente, el argentino dijo "pues no me gustó y ya".

Mientras esto sucedía entre sus colegas Amparo Grisales y César Escola, el cantante Pipe Bueno permaneció callado y alcanzó a mostrar una pequeña sonrisa al público.