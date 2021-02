Fuerte reclamo de Lady Noriega a Maluma por llamar a una perra callejera con su nombre

Indignada se mostró la actriz Lady Noriega , recordada por decenas de papeles en la televisión colombiana, entre ellos el de ‘Pepita Ronderos’ en Pasión de Gavilanes , por un comentario de Maluma en redes sociales.

Resulta que el ‘pretty boy’ subió a redes un video en el que llama Lady Noriega a una perrita callejera.

“Lady Noriega, ‘we got a new puppy’ (tenemos un nuevo cachorro)”, indicó el cantante mientras mostraba al animal. “Lady Noriega, la energía no miente”, agregó.

De inmediato, la actriz cordobesa comenzó a recibir llamadas y comentarios sobre la situación.

“La verdad, me sorprendió. Empezaron a mandarme videos y videos, uno como que lo toma de folclor al principio, pero a mí me sacudió”, dijo Noriega en entrevista en la emisora Olímpica.

“Por más cachorrita tierna que sea, ¿por qué le va a poner el nombre de uno? No aguanta”, manifestó la actriz.

Publicidad

“Empiezo a ponerme maluca. También he trabajado en el extranjero, tengo mi imagen”, explicó.

Y aunque según Lady, parte de la buena fe de que el artista no quiso dañar su imagen, ni agredirla, le hizo un fuerte reclamo en su cuenta de Instagram y hasta lo buscó.

“Maluma no sé qué me quisiste decir con esto. Pero me dolió. Qué rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto! Después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos, buena cosa sería ser un ejemplo positivo!! Te lo digo con cariño”, escribió en su cuenta de Instagram la actriz.

Finalmente, contó Lady Noriega, Maluma por medio de su jefe de prensa aseguró que en ningún momento quiso lastimarla, hacerle daño ni publicó el video con mala intención.

Aunque el video fue borrado por Maluma, Lady Noriega lo rescató y subió a su Instagram para hacerle el reclamo.