Fuertes críticas al influenciador Carlos Feria por el trato que le da a su hija: ¿qué dice el ICBF?

El influenciador Carlos Feria ha sido objeto de críticas luego de que se viralizaron algunas imágenes en las que se le ve haciendo fuertes bromas a Salomé, su pequeña hija. Varios internautas aseguran que los tratos de este joven no son los adecuados.

Escupirle agua en la boca y gritarla son algunas acciones de Carlos Feria que han provocado indignación en las redes sociales. Incluso, el influenciador aparece en otro video agrediendo a su pareja, publicación por la que tuvo que disculparse.

"No quiero justificarme porque el maltrato en ningún sentido tiene justificación ni hacia una mujer, hombre, animales, nada. Por eso, no me estoy justificando. Estoy diciendo honestamente lo que pasó, desde ese mismo momento pedí perdón a mi esposa y a mi hija, quienes son mis pilares y lo que más amo en el mundo. Y hoy pido perdón a ustedes, mis amigos y seguidores, no sé qué me pasó ese día, perdón", dijo Carlos Feria.

Sin embargo, las cosas para el creador de contenido se complicaron luego de ser señalado de maltratar a su hija. La psicóloga Vanessa Tejada compartió las imágenes, cuestionó las acciones de Carlos Feria y dio un mensaje reflexivo.

"Ahora está muy de moda ser 'influencers', pero ¿a costa de qué?, ¿qué nos pasa como sociedad? Es preocupante este tipo de conductas, pero más preocupante es quienes consumen y les parece atractivo este tipo de contenido. Los traumas de infancia existen. La salud mental no es un juego", escribió Tejada en su cuenta de Instagram.

Ante esta publicación, el Instituto Colombiano de Bienestar familiar se pronunció: "Buenos días. Solicitamos la ciudad y ubicación de los padres de familia de la menor de edad. Gracias".

"Crecerá pensando que hacerle a los demás ese tipo de bromas es normal... ¡Qué mal!" e "Increíble como monetizan con sus hijos a costa de humillaciones, burlas y hacerles pasar mal 😔" fueron algunos comentarios de usuarios.