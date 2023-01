“Fui el primer amor de Luis Miguel”: la Chilindrina se confiesa en programa peruano

María Antonieta de las Nieves reveló en ‘El valor de la verdad’ un particular momento que tuvo con el cantante en Acapulco.

El encuentro se inició cuando De las Nieves se encontraba tomando el sol en la playa, luego de un día de rodaje del capítulo de ´El Chavo del 8 en Acapulco´. De repente, un yate empezó a merodear cerca de la actriz, y de este salían constantes piropos.

"Dije, '¿de quién están hablando?', y me di cuenta de que era yo, ¡wow! Entonces me dice: '¿Oye nena, tú sabes quién soy yo?', y le dije: No, ¿tú sabes quién soy yo? Él me dijo 'sí, eres 'La chilindrina'. Le dije ‘y tú eres mi amor soñado'".

La actriz narró cómo pasaron la tarde en el yate del artista: “Y nos fuimos en la lancha y vimos el atardecer, tan bonito y tan romántico. Y luego nos sacaron la foto, que esa foto todavía está”.

Para la posteridad, quedó una imagen de un muy joven Luis Miguel y la actriz, quien ya era una celebridad en toda Latinoamérica.

Con picardía, María Antonieta señaló “para que él no diga que no fui su primer amor”.