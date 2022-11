“Fui víctima de un abusador”: Aleska Génesis habló de su relación con Miguel Awad

La modelo venezolana Aleska Génesis se pronunció en entrevista con el programa En Casa con Telemundo sobre sus más recientes polémicas que involucran a dos de sus exparejas: el cantante de música urbana Nicky Jam y el empresario Miguel Awad.

En primera instancia, la también creadora de contenido se refirió al controversial video en donde se le observa en compañía de una mujer, que al parecer realiza actos de brujería, recitar algunas frases con relación al intérprete puertorriqueño.

Aleska Génesis aclaró al público que el polémico clip fue solo cuestión de una broma entre amigas y un tema de plena curiosidad.

“Era un momento de intimidad con mis amigas, donde estábamos echando broma, ellas fueron las que me dijeron: mira vamos a hablar con esta señora y vamos a hacerle preguntas”, indicó.

La modelo también reveló que dos de sus amigas más intimas serían las responsables de haber filtrado la llamada telefónica.

“Eso fue lo que a mí más me dolió, porque fueron personas en las que yo confié muchísimo”, agregó.

Aleska Génesis asegura haber sido víctima de Miguel Awad, puesto que supuestamente, cuando el empresario obtuvo el controversial video, inició una serie de amenazas en su contra, esto con el fin de que la modelo accediera a retomar la relación amorosa.

“Ahí es donde yo caigo en cuenta de que todo era una trampa. Diciéndome que si no volvía con él mira lo que te va a pasar o eso te pasa por haberte ido”, precisó.

Incluso, presuntamente Miguel Awad le exigía a la modelo cierto tipo de comunicados para las redes sociales.

No obstante, Aleska decidió dejar pasar la situación y ponerle un alto a su expareja.

Asimismo, la venezolana reveló que mantiene una muy buena relación con Nicky Jam, quien se tomó como un chiste el tema de la supuesta brujería y, además, la apoyó mientras esta atravesaba por la supuesta situación de abuso con Miguel Awad.

“Yo fui victima de un abusador y de maltratos por muchos años, en donde yo me he quedado callada. Nicky a mí me dio mucho apoyo, tengo mucho por lo que agradecerle”, concluyó.