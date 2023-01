Fundador de Amazon se divorcia tras revelarse su relación secreta con una presentadora de televisión

El millonario Jeff Bezos, considerado el hombre más rico del mundo por Forbes, anunció este miércoles que se separa tras 25 años de matrimonio.

"Queremos informar a la gente de un acontecimiento en nuestras vidas", escribieron Bezos, de 54 años, y su esposa Mackenzie, de 48 años, en un tuit publicado en la cuenta de él. "Hemos decidido divorciarnos y seguir nuestras vidas como amigos".

"Seguimos siendo una familia, seguimos siendo buenos amigos", concluyen, tras explicar que durante sus 25 años de matrimonio estuvieron "asociados en empresas y proyectos".

MacKenzie Bezos es una novelista cuya obra más conocida es "The Testing of Luther Albright". Fue una de las primeras trabajadoras de Amazon y en 2014 fundó la plataforma contra el acoso ByStander Revolution.

La pareja tiene cuatro hijos y se conocieron cuando ambos trabajaban en la sociedad de inversión neoyorquina D.E Shaw, mucho antes de que Jeff fundara Amazon.

Según la leyenda, parte del plan estratégico de Amazon fue concebido en un viaje por carretera que la pareja hizo de Nueva York a Seattle (noroeste).

Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo según Forbes, que evaluá su fortuna en 137.000 millones de dólares.

Relación en secreto

Bezos mantuvo una relación en secreto con la presentadora del programa matinal de la cadena Fox en Los Ángeles (California), Lauren Sánchez, informaron hoy varios medios de comunicación estadounidenses.

Al parecer, el empresario y la presentadora estuvieron saliendo durante los últimos ocho meses, aseguró en una exclusiva el tabloide National Enquirer que fue respaldada luego por otros medios como New York Post.

Sánchez, quien trabajó como conductora del programa matinal "Good Day L.A." en la cadena Fox, está actualmente casada con Patrick Whitesell, uno de los agentes más importantes de Hollywood y que se encarga de las contrataciones de actores como Matt Damon, Christian Bale y Kevin Costner, según el portal de noticias de Fox News.

Según este medio, Bezos, Sánchez y Whitesell fueron fotografiados juntos en 2016 cuando coincidieron en el estreno de la película "Manchester By the Sea".

Además, al parecer compartieron más momentos en los últimos años, ya que ambas parejas poseen casas en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, donde precisamente Amazon tiene ubicadas sus oficinas principales.