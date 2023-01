Furiosa respuesta de J Balvin a un seguidor que hizo ácido comentario sobre sus amigos

El cantante no se quedó callado ante la opinión de un usuario en Instagram sobre su fama y las personas que lo rodean.

J Balvin, como cualquier artista, acostumbra a compartir con sus seguidores diferentes momentos de su vida en redes sociales.

Viajes, presentaciones y curiosidades son algunas de las publicaciones del cantante, sin embargo, el comentario de un seguidor en una de sus últimas fotos generó malestar en el artista.

El colombiano publicó una imagen en compañía de su equipo de trabajo y amigos, en la que escribió: “familia que se ríe unida permanece unida! Taggea (etiqueta) a tu gente con la que te ríes”.

A lo que uno de sus seguidores respondió: “Se ríen porque tienes fama y dinero, quédate pobre y verás como nadie te va a acompañar”.

El comentario no le cayó en gracia a J Balvin, quien no dudó en contestar: “cuando no tenía me reía igual y tenía más gente a mi alrededor, ahora soy más selectivo como por ejemplo no tener seres como tú cerca”, expresó el artista.

Le puede interesar: J Balvin se saca la espinita con aquellos que le negaron la entrada hasta en una discoteca La respuesta de J Balvin acumula cerca de 15 mil me gusta y más de 500 comentarios.

Algunos seguidores criticaron la reacción de J Balvin, mientras que otros expresaron su apoyo al cantante y trataron de amargado a la persona que hizo referencia a que quienes están con él, lo hace por su dinero y fama.