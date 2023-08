Gal Gadot dice que habrá Wonder Woman 3 de la mano de James Gunn y Peter Safran

La actriz Gal Gadot soltó un bombazo a los fans de las películas de DC. Según reveló, se encuentra trabajando junto a los productores James Gunn y Peter Safran en Wonder Woman 3. Así lo dio a conocer en exclusiva el portal ComicBook.com.

Durante una entrevista sobre su nueva película en Netflix, Heart of Stone, “Gadot dijo que, tal como ella lo entiende, desarrollará Wonder Woman 3 junto con Gunn y Safran. 'Me encanta interpretar a Wonder Woman (…) Es tan cercano y querido para mi corazón. Por lo que escuché de James y de Peter, vamos a desarrollar Wonder Woman 3 juntos'”, informó ComicBook.

Los fans del personaje de la mujer maravilla, el cual ha interpretado Gal Gadot en dos películas en solitario y en otras basadas en las historias de DC Comics como Batman vs. Superman, Liga de la Justicia y la recién estrenada The Flash, entre otras, reaccionaron emocionados.

🎬 ¡VA A SUCEDER!



Gal Gadot asegura que Wonder Woman 3 sigue en pie y va a llegar a pesar de los cambios en el DCU.

Peter Safran es actualmente copresidente y director ejecutivo de DC Studios junto con James Gunn, quien dirige en este momento la nueva película del hombre de acero: Superman: Legacy.

Aunque los seguidores se mostraron emocionados con esta sorpresiva noticia, esperan que no ocurra lo mismo que con el actor Henry Cavill, quien interpretó a Superman. Él anunció el regreso de su personaje, e incluso apareció en la película de Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson, más conocido como La Roca.

Sin embargo, poco después, el actor confirmó que no se volvería a poner la capa de Superman.

“Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, esta noticia no resulta nada fácil, pero así es la vida. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes”, anunció Henry Cavill.

A raíz de la avalancha de críticas, James Gunn aseguró que el actor nunca fue despedido.

“Nunca fue elegido para el reparto (de Superman: Legacy). Para mí, esto se trata de a quién quiero en el elenco como Superman y quiénes son los cineastas que queremos elegir. Para esta historia, no es Henry”, manifestó.

El actor elegido para interpretar a Superman en la película de James Gunn es David Corenswet.