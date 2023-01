Gal Gadot revela sorprendente armadura que Wonder Woman usaría en su próxima película

Anunció también que Warner Bros no estará en la San Diego Cómic Con, uno de los eventos más importante del universo geek.

“Aunque no nos veremos en la SDCC, estamos emocionados por lo que viene. Mientras eso pasa, les dejó un pequeño regalo”, escribió al compartir una imagen de Wonder Woman 1984, secuela de la película de origen.



De la imagen sorprende que la Mujer Maravilla luce una armadura dorada, en lugar de su popular traje rojo y azul.

Dirigida por Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 llegará a las salas de cine en junio de 2020.

