Galy Galiano tiene el corazón "arrugado" por Darío Gómez: “Nosotros inventamos la palabra despecho”

No sabe por qué, pero el martes Galy Galiano se fue temprano a dormir sin conocer la noticia de la muerte de su amigo y colega Darío Gómez, el rey del despecho. Al despertar, el artista se enteró de que uno de los ídolos de Colombia y con quien compartió escenario en muchas oportunidades había fallecido en Medellín.

“Me acosté temprano y me he despertado con la noticia. Tengo el corazón arrugado porque no solo se fue esa persona que ha representado nuestra música, esta música que viene desde el fondo del corazón de la gente. Porque la música popular es la descripción exacta de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que sentimos. De pronto hace algún tiempo, la gente no entendía eso”, contó Galiano en entrevista con Blu Radio.

El cantautor habló de sus recuerdos con Darío Gómez y lo que representó para él.

“Además de un amigo, una persona luchadora, porque nosotros comenzamos con esto. Yo creo, y siempre lo he dicho, que nosotros inventamos la palabra despecho. La Real Academia la adoptó desprendida de nuestro sentir”, manifestó.

Junto a Darío Gómez dejaron abonado un camino a los jóvenes artistas que han apostado por seguir su legado y hacerse un lugar en la música popular.

“Sufrimos en un comienzo, porque la gente escuchaba nuestra música con los vidrios arriba porque le daba pena, pero con el pasar del tiempo, la gente se dio cuenta de que eran sus propias canciones, su propia descripción. Nos alegraba mucho cómo se iba viendo la transformación y la gente, la juventud adoptaba esta música”, expresó.

Ambos grabaron una canción llamada 'Ni tuya, ni mía'.