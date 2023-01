Gamalier, el salvadoreño que llega a Medellín por un lugar en la música urbana

El cantante de reguetón está resurgiendo con su carrera después de vivir en la calle. Un caso similar al de Nicky Jam.

En 2009, Carlos Gamaliel inició su carrera en la música urbana. El salvadoreño se atrevió a incursionar en un género en el que pocos artistas de su país han despegado vuelo.

Sin embargo, en 2012 su sueño se vio truncado por problemas económicos que lo dejaron sin hogar y por los que “cayó en lo más bajo”, recuerda el cantante.

Por fortuna, Gamalier, se repuso, abrió su propio negocio y hoy resurge con su carrera.

‘Lo presiento’ es el nuevo sencillo del artista, canción con la que está impulsando su carrera en Medellín, la que es considerada la capital mundial del reguetón.



“La verdad la gente ha aceptado muy bien mi música, varias canciones mías han sonado en la radio. Estoy muy contento por eso y ahora estoy dándome a conocer más”, cuenta Gamalier.

Aunque está radicado en Los Ángeles, no descarta la idea de vivir en la capital antioqueña y triunfar con su música, así como lo han hecho otros artistas de su género como Nicky Jam.

El puertorriqueño, quien recientemente interpretó la canción oficial del Mundial de Brasil 2018, es la inspiración de Gamalier, en quien ve el reflejo de su lucha.

Pero, así como Nicky, hay un artista colombiano que es su ejemplo.

“J Balvin abrió las puertas internacionalmente para otros artistas que no nacieron en Puerto Rico y para los colombianos propiamente, eso es de admirar”, señala el artista.

Gamalier tiene varios éxitos como ‘Amor eterno remix’, junto a Randy y Yomo, ‘Le mintió’ y ‘Provocativa’.

“He visto que Medellín es la capital de la música, la capital donde si estás haciendo ruido es porque estás haciendo las cosas bien, porque la gente de acá acepta muy bien el reguetón, así que estoy muy contento”, añade.

Hasta el momento, el salvadoreño solo ha trabajado con un artista antioqueño y es Pipe Erre, con quien está próximo a lanzar una canción.

Por ahora, Gamalier no tiene planeado lanzar un álbum, pues primero quiere impulsar su música y darse a conocer.



Advertisement

El artista ha realizado presentaciones en Miami, en su país natal, El Salvador, y en Medellín.