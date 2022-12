Ganadora de Grammy, a prisión por evadir impuestos

Hill, de 37 años, se declaró culpable en 2012 en el caso. Durante una enérgica declaración al juez, explicó este lunes que siempre pensó en pagar los impuestos pero que no lo pudo hacer porque por un tiempo abandonó su carrera, argumento similar al que escribió el año pasado en un largo mensaje publicado en internet.

"Necesitaba poder ganar dinero para pagar mis impuestos sin poner en peligro la salud y el bienestar de mis hijos y no se me permitió hacerlo", dijo Hill sin explicar lo que realmente le llevó a no pagar impuestos.

Antes de la sentencia, su abogado dijo que Hill pagó más de 970.000 dólares para cumplir sus deudas fiscales estatales y federales.

Hill enfrentaba una sentencia máxima de un año por cada uno de los cargos. Su abogado había pedido libertad condicional.

No está claro cuando se deberá presentar en prisión. Hill comenzó su carrera con The Fugees y en 1998 continuó como solista con su aclamado álbum "The Miseducation of Lauryn Hill".

Después se dedicó de lleno a educar a sus seis hijos, cinco de los cuales tuvo con Rohan Marley, el hijo de Bob Marley.

Cuando la arrestaron el año pasado, Hill escribió un mensaje criticando el "clima de hostilidad" en la cultura pop, "su encumbramiento falso, manipulación, prejuicios raciales, sexismo y discriminación por edad".

"La comercialización excesiva y sus consecuentes restricciones y limitaciones pueden ser muy dañinas y distorsionar la naturaleza inherente del individuo", escribió Hill.

"No abandonó deliberadamente a mis admiradores ni abandonó deliberadamente mis responsabilidad, pero sí puse mi seguridad, mi salud y mi libertad y la libertad, seguridad y salud de mi familia por encima de otras preocupaciones materiales. También asumí mi derecho de resistir a un sistema que se opone a mi derecho a la supervivencia completa e integral".

La cantante ganadora de ocho premios Grammy también señaló que no pagó impuestos desde que se retiró de la vida pública para garantizar la seguridad de su familia pero que siempre tuvo la intención de corregirlo.

Recientemente dijo que firmó con contrato discográfico con Sony. El fin de semana publicó una canción en iTunes.

Estados Unidos