Ganadora de Latin American Idol, detenida por llevar heroína en sus zapatos

Heredia, de 22 años, fue capturada en el Aeropuerto Internacional Cibao (norte del país), dijo el procurador general, Francisco Domínguez Brito.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la cantante llevaba la droga oculta en los tacones de tres pares de zapatillas que cargaba en su equipaje.

La entidad dijo en una nota que Heredia fue sometida hoy a estudios radiográficos para determinar si ingirió algunas cápsulas, "una exigencia común de los patrocinadores de 'mulas' contratadas para llevar sustancias prohibidas al exterior", agregó.

También se investiga si Heredia "recibía pago en dólares por llevar la droga" a Estados Unidos.

Heredia fue detenida "a partir del perfil sospechoso que presentó" por agentes que "no sabían que se trataba de la cantante", agregó la agencia antidrogas.

Por su lado, el procurador general del país dijo que la cantante podría enfrentar una pena de 10 a 20 años de prisión.

Domínguez Brito opinó en un comunicado que "es muy triste el hecho de que jóvenes con tanto futuro, a quien la vida le bendijo con toda la gracia del mundo y un talento incuestionable, por ambición, malas asesorías o simplemente por obtener dinero se vean enfrentando situaciones como esta".

Un tribunal de Santiago, donde se produjo la detención, prevé hoy conocer medidas de coerción a la cantante.

Los abogados de Heredia adelantaron que gestionan el traslado de su defendida a un centro médico debido a supuestas complicaciones de salud derivadas de un golpe que sufrió cuando unos periodistas trataban de entrevistarla a su salida de la sede de la DNCD.

Por su lado, los padres de la cantante, Felipe Heredia y Mary Rivas, defendieron la inocencia de su hija.

"Estamos a la espera de lo que decidan las investigaciones, pero hay algo raro, no creo que mi hija se haya prestado para eso", dijo su padre.

Argumentó que aparentemente "sectores oscuros", que no identificó, le tendieron una trampa a Martha Heredia, pero dijo que confía plenamente en la Justicia dominicana y que la verdad "saldrá a relucir en su momento".

Martha Heredia se encuentra en estos momentos envuelta en una demanda judicial contra su esposo, el cantante de música urbana Vakeró, quien guarda prisión de manera preventiva tras ser acusado por esta de agredirla física y psicológicamente.

La cantante ganó en Argentina el concurso Latin American Idol, que la impulsó hasta la cumbre de la popularidad en su país, donde fue recibida a su llegada por el presidente de entonces, Leonel Fernández.

Sin embargo, varios meses después la carrera de la artista se estancó, a pesar de las excelentes condiciones vocales y la chispeante personalidad que le reconocen los entendidos.

Martha Heredia sufrió en 2010 un accidente de tránsito en horas de la noche cuando se trasladaba hacia Santo Domingo desde su natal Santiago, en el que murió un joven haitiano de 16 años cuya familia la demandó ante la Justicia.

Santo Domingo (República Dominicana)