Ganadora del Oscar, Reese Witherspoon, avergonzada por incidente con policía

Witherspoon, que encara cargos por conducta inapropiada, ofreció disculpas y se mostró "profundamente avergonzada" por el incidente.

"Quiero decir claramente que me tomé una copa más de lo necesario y estoy profundamente avergonzada sobre las cosas que dije", afirmó Witherspoon en un comunicado enviado a la página web TMZ.

La actriz de "Walk the Line" fue arrestada por enfrentarse a un policía el viernes pasado durante un control de tráfico en el que el agente detuvo a su esposo, el agente cinematográfico Jim Toth, por conducir en estado de embriaguez.

"Fue una situación aterradora y estaba asustada por mi marido, pero eso no es excusa. Fui irrespetuosa con el agente que simplemente estaba haciendo su trabajo. No tengo otra cosa que respeto por el agente y estoy apenada por mi comportamiento", agregó la estrella.

Según los documentos policiales, Witherspoon salió del automóvil e increpó al policía asegurándole que iba "a salir en las noticias nacionales (...) cuando descubriese quién era (ella)".

Como resultado del incidente, la actriz fue esposada y trasladada junto a su marido a una comisaría de Atlanta, donde le fueron presentados los cargos formalmente.

Witherspoon, de 37 años, se encontraba en Atlanta para rodar la película "The Good Lie".