Globos de Oro 2023: siga aquí el minuto a minuto de la ceremonia

La tradicional gala de los Globos de Oro 2023 se está llevando a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos . Esta ceremonia, que antecede a los Óscar, premiará a lo mejor de la televisión y el séptimo arte.

Mejor actor de reparto:

Ke Huy Quan, 'Everything Everywhere All at Once' ('Todo en todas partes al mismo tiempo').

Mejor actriz de reparto:

Angela Bassett, 'Black Panther: Wakanda Forever' ('Pantera Negra: Wakanda por siempre').

Mejor actor de reparto en serie de televisión:

Tyler James Williams, 'Abbott Elementary'.

Mejor actor de televisión en serie musical, comedia:

Jeremy Allen White, 'The bear' ('El oso').

Mejor actriz de televisión en serie musical, comedia:

Quinta Brunson, 'Abbott Elementary'.

Mejor actor de película comedia, musical:

Colin Farrell, 'The Banshees of Inisherin' ('Los espíritus de la isla').

Mejor actriz de película comedia, musical:

Michelle Yeoh, 'Everything Everywhere All at Once' ('Todo en todas partes al mismo tiempo').

Mejor película animada:

'Pinocchio' ('Pinocho'), dirigida por Guillermo del Toro.

Mejor actor de película drama:

Austin Butler, 'Elvis'.

Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión:

Zendaya, 'Euphoria'.

Mejor actuación de una actriz en papel secundario en serie de televisión de comedia, musical, drama:

Julia Garner, 'Ozark'.

