Ganadores de los Golden Globes 2019: Bohemian Rhapsody fue mejor película y Roma recibió dos premios

Ganó en las categorías de mejor película extranjera y mejor director con Alfonso Cuarón. Rami Malek fue galardonado por su interpretación de Freddie Mercury.

"Este filme no hubiera podido ser posible sin los colores específicos que me hicieron quien soy", dijo el cineasta de 57 años, antes de lanzar un "gracias familia, gracias México".

"El cine construye puentes a otras culturas, y mientras cruzamos estos puentes, esta experiencia y estas nuevas formas, necesitamos entender que aunque parezcan extrañas, son familiares. Necesitamos entender que tenemos mucho en común", añadió.

La cinta está inspirada en la vida de su madre, en proceso de separación del marido, y la empleada doméstica, una joven de origen indígena que queda embarazada tras sus primeras experiencias sexuales.

"Este filme fue dirigido por Libo, mi madre, mi familia, pero tal vez más importante por ese lugar, ese complejo laboratorio que me creó y me formó", expresó poco después, al recibir el segundo premio.

Es un retrato en blanco y negro, vívido y profundo, de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales de aquel tiempo.

Cuarón quería recrear de manera casi perfecta la foto que guardaba en su memoria, y con muebles originales, fotografías, artículos personales guardados y tumbando alguna que otra pared, la reconstruyó casi al milímetro.

Tanto que cuando su familia entró al set quedó impactada, fue prácticamente un viaje en el tiempo.

Sorpresas y ganadores

Y la gran sorpresa la dio 'Bohemian Rhapsody', un homenaje a la vida del legendario Freddie Mercury y a su banda Queen, que ganó mejor drama, el premio más importante de la noche, y mejor actor dramático: Rami Malek.

"Gracias a Freddie Mercury por darme la alegría de la vida. ¡Esto es para ti, hombre hermoso!", expresó Malek al recibir la estatuilla.

'Nace una estrella', el drama musical dirigido y protagonizado por Bradley Cooper junto a Lady Gaga, y favorito a mejor drama, se quedó con un único trofeo por mejor canción original.

"Como mujer en la música puedo decir que es muy difícil ser tomada en serio", expresó la cantante, que también fue nominada en la categoría de mejor actriz, cuya estatuilla fue finalmente para Glenn Close.

"Somos mujeres y madres, tenemos a nuestros hijos y a nuestros maridos (...), pero tenemos que encontrar la realización personal, tenemos que seguir nuestros sueños", dijo Close en un emotivo discurso.

'Green Book', que recrea un viaje al sur de Estados Unidos en tiempos de segregación en la década de 1960 del pianista negro de música clásica Don Shirley (Mahershala Ali) y su chofer Tony Vallelonga (Viggo Mortensen), fue la gran ganadora, con tres estatuillas.

Se llevó los Globos a mejor guión, mejor comedia y mejor actor de reparto para Ali.

"Don Shirley era un gran hombre y un genio menospreciado que no podía tocar la música que quería simplemente por el color de su piel", dijo Nick Vallelonga, hijo de Tony Vallelonga. "Seguimos viviendo en tiempos de división, y para eso es esta película, es para todos. Si ellos pudieron encontrar un terreno común aquí, todos podemos".

Christian Bale ganó como mejor actor dramático y agradeció a Satanás por la "inspiración" para interpretar al exvicepresidente Dick Cheney en 'Vice'.

Regina King por su papel en 'If Beale Street Could Talk', que sigue a una joven afroamericana que, con el apoyo de su familia, busca limpiar el nombre de su esposo acusado erróneamente y probar su inocencia antes del nacimiento de su hijo.

Al recibir el premio, King recordó al movimiento Time's Up por más equidad en la industria.

"La razón por la que hacemos esto es porque entendemos que nuestros micrófonos son grandes y hablamos por todo el mundo", afirmó. "Y quiero decir que voy a usar mi plataforma para anunciar que en los próximos dos años todo lo que produzca, voy a hacer una promesa que será difícil, será 50% mujeres".

El anfitrión Andy Samberg, acompañado de Sandra Oh, la primera asiática en animar este evento, hizo un tributo a la diversidad en los filmes nominados, destacando por ejemplo 'Pantera Negra', 'If Beale Street Could Talk' y 'Locamente millonarios', con elencos negros y asiáticos.

"No están nominados esta noche porque resonaron en audiencias que Hollywood normalmente ignora, están aquí porque contaron historias que nos llegaron a todos, y es algo hermoso", dijo.

Michael Douglas ganó la estatuilla a mejor actor dramático por 'The Kominsky Method', sobre un viejo profesor de actuación que muchos años atrás tuvo un breve momento de éxito en la profesión.

"Le debo todo esto al señor Chuck Lorre" que "piensa que ponerse viejo es cómico", dijo el actor de 74 años, que tiene cuatro Globos de Oro, incluido uno honorífico, y dos Óscar, que dedicó el premio a su padre de 102 años, el legendario Kirk Douglas.

La serie de espías 'The Americans', que terminó el año pasado en su sexta temporada, se llevó el premio a mejor serie de televisión dramática.

Richard Madden ganó como mejor actor dramático por 'Bodyguard' y 'Spider-Man: un nuevo universo' se llevó la estatuilla a mejor serie animada.

Lista completa

En cine

- Mejor película, drama: Bohemian Rhapsody

- Mejor película musical o comedia: Green Book

- Mejor actor, drama: Rami Malek, Bohemian Rhapsody

- Mejor actriz, drama: Glenn Close, La esposa

- Mejor actor, musical o comedia: Christian Bale, Vice

- Mejor actriz, musical o comedia: Olivia Colman, La favorita

- Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, Green Book

- Mejor actriz de reparto: Regina King, El blues de Beale Street

- Mejor director: Alfonso Cuarón, Roma

- Mejor guión: Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly, Green Book

- Mejor película de habla no inglesa: Roma (México)

- Mejor película animada:Spider-Man: Un nuevo universo

En televisión

- Mejor serie, drama: The Americans (FX)

- Mejor actor, drama: Richard Madden, Bodyguard

- Mejor actriz, drama: Sandra Oh, Killing Eve

- Mejor serie, musical o comedia: The Kominsky Method (Netflix)

- Mejor actor, musical o comedia: Michael Douglas, The Kominsky Method

- Mejor actriz, musical o comedia: Rachel Brosnahan, La maravillosa Sra. Maisel

- Mejor miniserie o película para TV: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

- Mejor actor, miniserie o película para TV: Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

- Mejor actriz, miniserie o película para TV: Patricia Arquette, Escape at Dannemora