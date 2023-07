Ganadores del Desafío The Box 2023 compartieron sus emociones tras el triunfo: "Es indescriptible"

Tras reñidas competencias físicas, el Desafío The Box 2023 terminó con Aleja y Sensei como ganadores de esta edición. Los hoy campeones compartieron sus sentimientos tras conseguir el máximo triunfo del programa y las emociones que causaron en ellos la final.

En la pista, la batalla contra Guajira y Yan fue un reto de alto nivel para los ganadores. Sin embargo, pocos segundos de diferencia les permitió llegar a la meta y alcanzar la victoria.

"La verdad estoy muy contenta. El perseverar sirve bastante, nunca rendirse", comenta Aleja, quien perteneció al equipo Omega.

Por su parte, Sensei, capitán del equipo Alpha, aseguró que para él el triunfo era una emoción inexplicable e indescriptible, admitiendo que no la tenía para nada fácil, puesto que considera a Yan, su contrincante, como uno de los mejores dentro de la competencia.

Publicidad



"Creo que fue un toquecito de suerte, porque estábamos uno a uno", comentó Yan, quien felicitó a su compañero por el logro, añadiendo que se va como si fuera un ganador, llenó de agradecimientos y feliz con su motocicleta.

Guajira se mostró de acuerdo con Yan, diciendo que en este tipo de definiciones también se necesita un poquito de suerte, sin dejar de lado el gran esfuerzo que hizo su compañera Aleja por imponerse en la meta.

"Así tenía que ser, está perfecto, lo acepto, lo recibo, estoy encantada con mi segundo lugar y a seguir trabajando por lo que se viene", señaló la subcampeona.

Publicidad



Aleja, una motociclista de corazón, aseguró que con el premio terminará de hacerle la finca a su abuela y logrará consolidar el sueño de tener una casa propia, en la cual colgará con orgullo una foto gigante de la copa.

Por su parte, Seinsei, un deportista de alto rendimiento de Pereira, tiene planeado hacer crecer su gimnasio y darse un viaje para competir en otro país, eso sí, con inteligencia financiera para que el dinero del premio pueda rendirle.

Ambos participantes pusieron su nombre en la copa y se llevaron 400 millones de pesos a casa.

Con palabras de aliento animaron a las personas que desean concursar en el Desafío, motivándolos sin importar los obstáculos: "Les puedo decir que nunca se rindan, que se inscriban sin pensarlo tanto. Yo llevaba 7 años tratando de hacer parte de esta experiencia. ¡Persistir, insistir y nunca desistir!", concluyeron.

Publicidad