EN VIVO: estos son los ganadores de los Latin Grammy 2023

La Academia Latina de la Grabación entrega este jueves, 16 de noviembre de 2023, los premios a los nominados a las diferentes categorías de los Latin Grammy 2023. Este año, la versión número 24 de los galardones más importantes de la industria musical se lleva a cabo fuera de Estados Unidos.

¿Quiénes son los ganadores de los Latin Grammy 2023?

Mejor compositor del año: Édgar Barrera

Mejor álbum de salsa: Niche Sinfónico - Grupo Niche

Mejor álbum tropical tradicional: Vida - Omara Portuondo

Mejor obra/composición clásica contemporánea:

Concerto Venezolano - Paquito D'Rivera

Mejor álbum de música clásica: Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus - Simón Bolívar Symphony Orchestra; Ollantay Velasquez, conductor; Huascar Barradas, Maria Cardemas, Eugenio Carreño & Eduardo Martinez Planas

Mejor canción en lengua portuguesa:

Tudo O Que A Fé Pode Tocar - Tiago Iorc & Duda Rodrigues, songwriters

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: Em Nome da Estrela - Xênia França

Mejor álbum de música sertaneja:

Decretos Reais - Marília Mendonça

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa:

TecnoShow - Gaby Amarantos

Mejor álbum de rock: Sólo D' Lira - Molotov

Mejor canción de rap/hip hop: Coco Chanel - Bad Bunny & Eladio Carrión

Mejor canción urbana: Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Santiago Alvarado, Bizarrap & Quevedo

Mejor álbum folclórico: Camino Al Sol - Vicente García

Mejor álbum cristiano (en portugués): Nós - Eli Soares

Mejor álbum de música latina para niños: Vamos Al Zoo - Danilo & Chapis

Mejor álbum de pop/rock: Vida Cotidiana - Juanes

Mejor canción de rock: Leche De Tigre - Juan Galeano, escritos (Diamante Eléctrico Ft Adrián Quesada)

Mejor Canción Pop/Rock:

Ojos Marrones - Lasso

Mejor diseño de empaque:

Atipanakuy (Deluxe) - Gustavo Ramirez, director de arte

Mejor fusión/interpretación urbana: TQG - Karol G Ft Shakira

Mejor interpretación reguetón: La Receta - Tego Calderón

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional:

Décimo Cuarto - Andrés Cepeda

Mejor Álbum de Música Alternativa: Bolero Apocalíptico - Monsieur Periné

Mejor Canción Alternativa: El Lado Oscuro Del Corazón - Dante Spinetta

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato:

Escalona Nunca Se Había Grabado Así - Carlos Vives

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata:

Fórmula, Vol. 3 - Romeo Santos // A Mi Manera - Sergio Vargas

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo:

5:10 am - Luis Fernando Borjas

Mejor Álbum Cantautor:

De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade

Mejor Canción Cantautor:

De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: Forajido EP2 - Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda: De Hoy En Adelante, Que Te Vaya Bien - Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Mejor Canción Regional Mexicana: Un X100to - Bad Bunny, Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Rios & Mag

Mejor Álbum Instrumental:

Made In Miami - Camilo Valencia & Richard Bravo

Mejor Álbum de Tango: Operation Tango - Quinteto Astor Piazzolla

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: I Missed You Too! - Chucho Valdés & Paquito D'Rivera

Mejor Álbum Cristiano (En Español): Lo Que Vemos - Marcos Vidal

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa:

Jardineiros - Planet Hemp

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa: Distopia - Planet Hemp Featuring Criolo

Mejor Álbum Música Popular Brasileña: Serotonina -

João Donato

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum:

Canto A La Imaginación - Érico Moreira, engineer; Érico Moreira, mixer; Felipe Tichauer

Mejor Video Musical Versión Corta:

Estás Buenísimo - Nathy Peluso