Premios Óscar 2020: repase los nominados a lo mejor del cine en la gala de esta noche

'Guasón' podría llevarse 11 estatuillas. 'El irlandés', 'Érase una vez en Hollywood' y '1917' están postuladas en 10 categorías.

"1917", "Parásitos", Renee Zellweger, Joaquin Phoenix, Laura Dern, Brad Pitt: filmes y actores que aparecen como seguros ganadores este domingo en la gala de los Óscar, el galardón más importante del cine y que cierra la temporada de premios en Hollywood.

Pero al mismo tiempo la ceremonia se realizará en un clima de denuncia por la falta de diversidad entre los nominados, un problema que algunos creían en vías de resolverse.

Ninguna mujer aspira a la estatuilla de dirección, y con la excepción Cynthia Erivo ('Harriet'), todos los actores y actrices nominados son blancos.

"Cuando miro la Academia, y la composición del cuerpo de votación de la Academia, no son mis pares", dijo a la agencia AFP la directora Lulu Wang, cuya película "The Farewell" ganó el sábado como mejor filme en los Spirit Awards del cine independiente y fue excluida del Óscar.

Los miembros de la Academia son 84% blancos y 68% masculinos.

"La amé, punto"

El Óscar, que arranca a las 17:00 y otra vez no tendrá anfitrión, servirá para rendir tributo a Kirk Douglas, el último gran ícono de la era dorada de Hollywood fallecido el miércoles a los 103 años, y a la leyenda del básquetbol y oscarizado Kobe Bryant, que murió en un accidente de helicóptero el 26 de enero.

"1917", ambientada en la I Guerra Mundial y que sigue en "una toma" a dos soldados británicos en una misión, aparece en los pronósticos como ganadora del premio de mejor película, y Sam Mendes también está entre los favoritos a llevarse la estatuilla de dirección.

Una gran sorpresa, pero una posibilidad, sería que gane "Parásitos", la aclamada producción surcoreana de Bong Joon-ho.

Ninguna producción en lengua no inglesa ha ganado el más importante galardón de la noche. El año pasado, la mexicana "Roma" estuvo cerca, pero se quedó con la categoría internacional, en la que la surcoreana también es favorita.

"Los grandes premios se definen entre 'Parásitos' y '1917'", dijo a la AFP el editor senior de cine de la revista Variety, Marc Malkin, destacando que el complejo sistema de votación beneficiaría al filme asiático.

"Con cualquier otra película, la gente dice 'me gustó, pero...', con 'Parásitos' es 'la amé, punto'", siguió el experto añadiendo que "el entusiasmo y alegría de Bong son completamente contagiosos".

Bong (50) dijo en los Spirit, donde ganó el premio internacional, que los subtítulos no eran una barrera para esta comedia negra porque aborda el abismo entre las clases sociales, un tema que entiende hasta "la gente que vive en Marte".

"Cuanto más se profundiza en lo que te rodea, lo que está cerca de ti, más universal y más amplia puede llegar a ser la historia", apuntó.

Categorías cantadas

"Guasón" llega con 11 nominaciones, incluida la de mejor actor para su protagonista Joaquin Phoenix como el villano de Ciudad Gótica, mientras que "El irlandés" de Martin Scorsese, y "Había una vez en Hollywood" de Quentin Tarantino, tienen 10, igual que "1917".

Además de Phoenix, y siguiendo la tendencia de la temporada de premios, Renee Zellweger es favorita para ganar el Óscar a mejor actriz por su papel como Judy Garland en "Judy", por el que también fue premiada en los Spirit.

Brad Pitt y Laura Dern, que vienen arrasando en la temporada, podrían llevarse los premios de mejor actor y actriz de reparto. El primero interpretó a un doble de actores en la oda de Tarantino a Hollywood, mientras que Dern dio vida a una despiadada abogada de divorcios en "Historia de un matrimonio".

Antonio Banderas está nominado a mejor actor por "Dolor y Gloria", que compite por mejor filme internacional, ambos con pocas chances.

En categorías como mejor guion, mejor edición o mejores efectos visuales, aparecen competitivas películas como la sátira nazi "Jojo Rabbit", el drama "Mujercitas" y hasta la épica cinta de superhéroes "Avengers: Endgame".

Los nominados al Óscar 2020

MEJOR PELÍCULA

- "1917"

- "Contra lo imposible"

- "El irlandés"

- "Jojo Rabbit"

- "Joker"

- "Mujercitas"

- "Historia de un matrimonio"

- "Había una vez en Hollywood"

- "Parásitos"

MEJOR DIRECTOR

- Martin Scorsese, "El irlandés"

- Todd Phillips, "Joker"

- Sam Mendes, "1917"

- Quentin Tarantino, "Había una vez en Hollywood"

- Bong Joon-ho, "Parásitos"

MEJOR ACTOR

- Antonio Banderas, "Dolor y gloria"

- Leonardo DiCaprio, "Había una vez en Hollywood"

- Adam Driver, "Historia de un matrimonio"

- Joaquin Phoenix, "Joker"

- Jonathan Pryce, "Los dos papas"

MEJOR ACTRIZ

- Cynthia Erivo, "Harriet"

- Saoirse Ronan, "Mujercitas"

- Scarlett Johansson, "Historia de un matrimonio"

- Charlize Theron, "El escándalo"

- Rene Zellweger, "Judy"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

- Tom Hanks, "Un buen día en el vecindario"

- Anthony Hopkins, "Los dos papas"

- Al Pacino, "El irlandés"

- Joe Pesci, "El irlandés"

- Brad Pitt, "Había una vez en Hollywood"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

- Kathy Bates, "El caso de Richard Jewell"

- Laura Dern, "Historia de un matrimonio"

- Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

- Florence Pugh, "Mujercitas"

- Margot Robbie, "El escándalo"

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

- "Dolor y gloria", (España)

- "Corpus Christi" (Polonia)

- "Honeyland" (Macedonia del Norte)

- "Los miserables" (Francia)

- "Parásitos" (Corea del Sur)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

- "Cómo entrenar a tu dragón 3"

- "Perdí mi cuerpo"

- "Klaus"

- "Missing Link"

- "Toy Story 4"

MEJOR DOCUMENTAL

- "Al filo de la democracia"

- "American Factory"

- "The Cave"

- "For Sama"

- "Honeyland"

MEJOR GUION ORIGINAL

- "Entre navajas y secretos", Rian Johnson

- "Historia de un matrimonio", Noah Baumbach

- "1917", Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns

- "Había una vez en Hollywood", Quentin Tarantino

- "Parásitos", Bong Joon-ho, Han Jin-won

MEJOR GUION ADAPTADO

- "El irlandés", Steven Zaillian

- "Jojo Rabbit", Taika Waititi

- "Joker", Todd Phillips, Scott Silver

- "Mujercitas", Greta Gerwig

- "Los dos papas", Anthony McCarten

MEJOR FOTOGRAFÍA

- "El irlandés", Rodrigo Prieto

- "Joker", Lawrence Sher

- "El faro", Jarin Blaschke

- "1917", Roger Deakins

- "Había una vez en Hollywood", Robert Richardson

MEJOR BANDA SONORA

- "Joker", Hildur Gudnadottir

- "Mujercitas", Alexandre Desplat

- "Historia de un matrimonio", Randy Newman

- "1917" - Thomas Newman

- "Star Wars: El ascenso de Skywalker, John Williams

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

- I Can't Let You Throw Yourself Away, "Toy Story 4"

- (I'm Gonna) Love Me Again, de "Rocketman"

- I'm Standing With You, de "Breakthrough"

- Into The Unknown, de "Frozen II"

- Stand Up, de "Harriet"