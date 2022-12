Garry Marshall, director de Pretty Woman (1934 - 2016)

Marshall falleció de neumonía luego de sufrir un ataque en un hospital de Burbank, suburbio de Los Ángeles (Estados Unidos), informó su publicista.

El presidente del sindicato de directores de Estados Unidos, Paris Barclay, lideró los tributos a Marshall, destacando su don para contar historias que "trajeron alegría, risas y grandes latidos de corazón a todas las pantallas, grandes y chicas”. "Fue un honor, y un deleite, para aquellos de nosotros que tuvimos el placer de trabajar con él”, sostuvo Barclay.

"Sus series son espejos gentiles, generosos y cómicos donde se refleja la América de mediados de siglo”, añadió.

Nacido en Nueva York e hijo de una profesora de baile y un director de cine, Marshall irrumpió en el mundo del espectáculo en los años 50, escribiendo chistes para programas de televisión, incluyendo The Tonight Show with Jack Paar.

Su primer gran éxito en la televisión fue The Odd Couple, creó la icónica comedia de los años 70 Happy Days e introdujo a Robin Williams a la pantalla con Mork y Mindy.

Marshall comenzó a escribir y dirigir películas en los años 80, y fue la fuerza creativa detrás del éxito de culto Beaches (1989).

Pero tal vez se lo conozca más por dar el puntapié inicial a la gran carrera de Julia Roberts con su papel en la comedia Pretty Woman de los años 90, y también convirtió en estrella a Anne Hathaway con The Princess Diaries (2001).

Por sus manos no sólo pasaron Julia Robert, Richard Gere y Anne Hathaway, sino que también recuperó para las nuevas generaciones a Julie Andrews, y lanzó a la fama a cientos de actores y actrices. Por esa razón, varias estrellas de Hollywood despidieron a Marshall en las redes sociales.

"Era una de esas personas realmente importantes que uno se siente bendecido por haber conocido”, expresó Richard Gere.

El cineasta asimismo era un talentoso actor, que protagonizó A League of Their Own y tuvo varios papeles en la televisión en los años 90. Sus últimos créditos como director fueron en las comedias Valentine’s Day (2010), New Year’s Eve (2011) y Mother’s Day, de este año, que no tuvieron buenas críticas, pero fueron buenos sucesos de taquilla.

"Me mataron en la última, pero recaudó 146 millones de dólares en el mundo”, dijo Marshall a The New York Times sobre las pésimas críticas que recibió New Year’s Eve.

Durante su carrera, Marshall logró cinco nominaciones a los Emmy e ingresó en el Salón de la Fama de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión en 1997.

El director de cine dejó a su esposa Barbara, con la que estuvo casado más de 50 años, tres hijos y seis nietos.