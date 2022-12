Gary Richrath, exguitarrista de REO Speedwagon, muere a los 65

Gary Richrath, exguitarrista principal de REO Speedwagon y que ayudó al conjunto estadounidense a lograr la popularidad, murió a los 65 años de edad, informó este lunes esa agrupación de pop-rock en su sitio web.

Richrath murió el domingo por causas no especificadas, escribió en internet el cantante, Kevin Cronin, divulgando una publicación con una foto de ambos durante la época de apogeo de REO Speedwagon.

"Me siento tan triste. Gary fue a la vez un guitarrista y compositor único, pero también era la personificación de un tipo duro con un corazón de oro", escribió Cronin. "He aprendido la mayoría de lo que sé acerca de estar en una banda de rock con Gary Richrath", subrayó.

REO Speedwagon fue formado en 1967 en la ciudad universitaria de Champaign (Illinois), pero la banda encontró su sonido años después con el ingreso de Richrath, un guitarrista experimentado llegado de Peoria, en el mismo estado.

El nombre del grupo surgió a partir de los vehículos en el que viajaban para tocar en los pequeños clubes de todo el Medio Oeste norteamericano.

Ese fue el inicio de un camino de popularidad que les llevó a vender 40 millones de álbumes con canciones de rock melódico suaves, como "Can not Fight This Feeling" y "Keep on Loving You ".

Richrath y Cronin co-escribieron la mayor parte de las canciones, pero con el tiempo surgieron tensiones debido a que la habilidad con la guitarra del primero lo llevaron hacia trabajos más volcados al rock en solitario, mientras el vocalista se inclinaba hacia las baladas que llenaban estadios en la década de los ochenta.

Incapaz de conciliar con la dirección de la banda, Richrath la dejó de 1989 para dedicarse a su carrera como solista.