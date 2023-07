Gema, exparticipante del Desafío The Box, habló de su cirugía estética: "Tengo cuerpo de guitarra"

Gema, exparticipante del Desafío The Box, contó a La Red, programa de Caracol Televisión, que pasó por el quirófano para "aumentar su autoestima". La joven dijo que se sometió a una lipotransferencia.

"Tuve la oportunidad de contactar a un doctor muy especial, me realizó una lipotransferencia glútea con marcación. Después de ese procedimiento sentí que no tuve traumas. Tenía que darme la oportunidad de poder cambiar como yo quiera, quería estar más marcada, quería un cambio, salir de mi zona de confort por completo", expresó la exparticipante del Desafío The Box.

Gema, además, admitió que durante el reality terminó muy afectada cuando la castigaron con un corte de cabello: "Quise volver a tener el cabello largo, como me lo soñaba, como lo tenía antes de estar en el Desafío, antes de que me lo cortaran".

Agregó: "Me ayudó también a aumentar un poco mi autoestima, porque después del corte la verdad quedé muy dolida". La joven aseguró que, pese a las críticas, se someterá a cirugías las veces que considere necesario.

"Las críticas no están en mí, no me interesan. Me siento bien así", concluyó la exparticipante del Desafío The Box.

