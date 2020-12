George Clooney defendió la rabieta de Tom Cruise con sus empleados, pero “no lo hubiera hecho así”

George Clooney defendió la rabieta de Tom Cruise con sus empleados durante la grabación de ‘Misión Imposible 7’ al asegurar que “no reaccionó exageradamente”.

Sin embargo, George Clooney, en entrevista con Howard Stern, dejó claro que “no lo habría hecho de forma tan grande. No habría señalado a la gente. Estás en una posición de poder y es complicado. Tienes una responsabilidad por todos los demás y él tiene toda la razón sobre eso. Y, ya sabes, si la producción falla, mucha gente pierde sus trabajos. La gente tiene que entender eso y tiene que ser responsable. Pero no es mi estilo".

Tom Cruise, de 58 años, se encuentra rodando le película ‘Misión Imposible 7’ y se espera que el estreno sea a finales de 2021.

