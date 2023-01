“Debería ser más cuidadoso”, dijo Vittorio Sgarbi, al cuestionar al actor y al equipo de producción que rueda la serie ‘Catch 22’.

“Creo que un hombre que ama Italia como Clooney debería ser más cuidadoso (…) Querido George, no has limpiado. No party!”, agregó.

El actor respondió a través de la productora diciendo que el equipo de se encargó de limpiar todos los lugares utilizados.



