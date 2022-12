George Clooney se habría comprometido en matrimonio

George Clooney, uno de los solteros de oro de Hollywood, se ha comprometido con la abogada británica Amal Alamuddin, según asegura la revista People en su página web.

El compromiso, que no ha sido por ahora confirmado por la pareja, se habría producido "no hace mucho", según la fuente que cita la publicación estadounidense.

"George y Amal están tratando de mantener esto con un perfil bajo, pero tampoco están intentando esconderlo", señaló esa fuente, que añadió que el actor y su prometida no tienen por ahora planes de boda a corto plazo.

Clooney, que se divorció de la actriz Talia Balsam en 1993 tras cuatro años de matrimonio, se ha distinguido en los últimos años por ser una de las estrellas de Hollywood más reacias a volver a pasar por el altar. A

ún el pasado mes de diciembre el actor aseguró en una entrevista con Esquire que no tenía intención de hacerlo de nuevo: "Nunca he tenido aspiraciones en ese sentido. Me casé en 1989 y no se me dio muy bien", señalaba el intérprete de 52 años.

Alamuddin, de 36, es una abogada y activista especializada en asuntos internacionales y de derechos humanos nacida en Beirut y con estudios en Londres y Nueva York.

En 2011 se ocupó de la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y también ha trabajado en varios proyectos de Naciones Unidas.

Según varias fuentes citadas por People, Alamuddin fue vista esta misma semana junto a Clooney y varios amigos en un restaurante de Malibu luciendo un gran anillo en su mano izquierda.

La pareja apareció junta por primera vez el pasado octubre en Londres y desde entonces se les ha podido ver en varios actos y viajes a distintos países como Tanzania y las Seychelles.