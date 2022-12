¿George Clooney se realizó cirugía en zona íntima?

En una entrevista, en la que también habló sobre homosexualidad, mujeres, matrimonio y drogas, expresó que no se ha retocado las arrugas de los ojos, "pero gasté mucho dinero para hacerme un 'lifting' en los testículos. No me gusta nada tener arrugas ahí abajo".

La técnica, que se llama "Ball ironing", como indicó, es nueva en Hollywood y "la hacen todos".

También habló sin tapujos sobre los rumores que ponen en duda su sexualidad y contó que no le interesa desmentir ningún comentario porque es su vida privada. Y agregó que no quiere que la gente crea que ser homosexual es algo negativo.

Este soltero, uno de los más codiciados de Hollywood, vuelve a causar sensación en medios de comunicación y en las redes sociales.

