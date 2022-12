George Michael (1963 - 2016)

Nació con el nombre de Georgios Kyriacos Panayiotou, pero para el mundo fue y será George Michael, un talentoso músico a quien solo la muerte le usurpó la gloria. Vendió 20 millones de copias originales de sus producciones y su fortuna se calcula en 120 millones de dólares.

Hijo de padre grecochipriota y de madre inglesa, Georgius pasó sus primeros años en un suburbio de Londres. En su adolescencia pasó a vivir a Radlett donde conoció a Andrew Ridgeley, con quien a la postre fundaría la legendaria agrupación Wham!, cuyo mayor éxito fue Wake Me Up Before You Go-Go. La alianza musical duraría un lustro.

Por mucho tiempo, George Michael fue ejemplo de virilidad. No obstante, varios rumores daban cuenta de una vida secreta y apasionada. Pese a estar más allá del bien, el artista no declaraba su homosexualidad. Según él, por no causarle dolor a sus padres, que creían que esta condición sexual estaba irremediablemente asociada al sida.

Sin embargo, en 1998 un policía de paisano en Beverly Hills le tendió una trampa y terminó sacándolo a la luz.

“Mi madre aún vivía y hubiera sido una pesadilla cotidiana para ella pensar que yo pudiera estar afectado”, declaró el artista una década después.

Los escándalos, además, fueron las comidillas de la prensa. Varias veces fue detenido por posesión de narcóticos y por conducir bajo el influjo de estas sustancias.

En los últimos años, ya alejado de los reflectores, llevó a cabo un trabajo anónimo y desinteresado por las personas con VIH a través de la ONG inglesa Terrence Higgins Trust.

Al momento de su deceso, según su pareja, el artista luchaba contra una ascendente espiral de adicción a la heroína.

En Nochebuena fue visto en la ventana de su lujosa mansión, en solitario, saludando con gesto cordial a los transeúntes.