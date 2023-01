George R.R. Martin insinúa que el final de ‘Game of Thrones’ en los libros podría ser distinto

El autor de la saga que inspiró la serie de HBO escribió en un blog, tras la decepción que causó a miles de fanáticos el último episodio de la octava temporada.

Aunque David Benioff y D.B. Weiss contaron con la guía de Martin, los seguidores se rebelaron ante la serie ganadora del premio Emmy, con casi 1,4 millones de personas firmando una petición que pedía rehacerla.

Publicidad

Los fanáticos han estado esperando el próximo libro, ‘The Winds of Winter’, por años. Martin dice que todavía lo está escribiendo. Después de eso, el libro final se llamará ‘Un sueño de la primavera’.

"No diré cuándo, lo he intentado antes, solo para quemarlos a todos y hechizarme a mí mismo... pero lo terminaré y luego vendrá ‘Un sueño de primavera’", dijo el autor de 70 años.

"¿Cómo terminará todo? Escucho a la gente preguntar. ¿El mismo final que el programa? ¿Diferente? Bueno ... sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí", agregó.

Martin continuó diciendo que si bien Benioff y Weiss tenían un número limitado de horas para concluir la serie, es probable que él escriba "3.000 páginas" para los dos últimos libros.

Publicidad

"¿Libro o espectáculo? ¿Cuál será el final 'real'? Es una pregunta tonta. ¿Cuántos hijos tuvo Scarlett O’Hara?", escribió Martin refiriéndose a la diferencia entre el libro y la película de ‘Lo que el viento se llevó’.

"¿Qué te parece esto? (…) Entonces, todos pueden decidirse y discutir sobre eso en internet", añadió.

Publicidad

En su publicación en el blog, Martin dijo que está trabajando con HBO en el desarrollo de cinco nuevas series, "algunas no tienen que ver con ese mundo".