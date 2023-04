¿Georgina Rodríguez lanzó indirecta a quienes criticaron su relación con Cristiano Ronaldo?

La empresaria argentina Georgina Rodríguez habría lanzado una indirecta para todos aquellos que criticaron su relación con el jugador de fútbol profesional Cristiano Ronaldo, esto después de que se difundieran una serie de especulaciones en las que se confirmaba que la pareja no estaría pasando por su mejor momento.

La también modelo de 29 años publicó una historia a través de la plataforma de Instagram.

Dicha publicación llamó la atención, puesto que estaba acompañada de la canción ‘Si yo muero’, del cantante puertorriqueño Romeo Santos.

El tema musical no pasó desapercibido por los internautas luego de que Georgina Rodríguez colocara el fragmento que dice “el envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree”.

Tras la publicación de la empresaria, los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar. “Tal vez no rompieron, pero deben estar mal”, “Defiende lo que quiere”, “Mi momento ha llegado”, señalaron algunos.

¿Cuántos bolsos tiene Georgina Rodríguez? Su respuesta dejó boquiabierto a más de uno

En marzo pasado, durante una entrevista con el programa español El Hormiguero, Georgina Rodríguez dio algunos detalles sobre su vida personal y su relación con Cristiano Ronaldo. Uno de los temas que más despertó curiosidad fue la cantidad de bolsos que tiene la empresaria en su clóset.

“No me imagino cuántos bolsos puedes tener tú. ¿Un número aproximado? ¿Más o menos cinco?”, preguntó Pablo Motos, anfitrión del programa.

Georgina Rodríguez contó que tiene al menos 150 carteras. En ese momento, Motos le preguntó a la pareja de Cristiano Ronaldo por qué necesita tantos bolsos.

“No lo sé, esa pregunta me la hace Cris siempre. Para mi cumpleaños, él me dijo ‘¿qué quieres?’ y le pedí el mismo bolso que tengo, pero más grande, y me dijo: ‘Me niego, no te lo voy a comprar’. Bueno, pues ya me lo compraré yo”, expresó entre risas.