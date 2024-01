Gerard Piqué estaría arrepentido de sus planes de boda con Clara Chía: ¿qué sucede?

En varias ocasiones, desde que se confirmó la relación amorosa entre Gerard Piqué y Clara Chía, han existido rumores sobre la posible llegada de la pareja al altar. Recientemente, el paparazzi Jordi Martin aseguró que esos planes no van más.



Aunque a la pareja se le había visto muy feliz desde que empezó a salir a la luz pública, luego de que el español se separara de Shakira, el 2024 inició con algunas declaraciones de la prensa rosa española en las que se señala que a los dos catalanes ahora se ven un poco alejados.

Luego de que los rumores de una boda entre la joven de 24 años y el exfutbolista de 36 tomaran fuerza durante esta semana, el periodista Jordi Martin, reconocido por ser el que reveló a Shakira la infidelidad de Piqué, los ha desmentido.

Según el español, la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía "está enfrentando unos desafíos", los cuales podrían terminar con el amor entre los dos. Esos problemas estarían relacionados por los celos de la joven española y el rechazo que su entorno tiene por el exfutbolista.



El periodista agregó que, en su momento, Gerard Piqué estuvo contemplando pedir la mano de Clara Chía, pero que la presión que siente por su entorno y por los medios por llevar a la catalana al altar lo han hecho desistir de ello.

Además, el exfutbolista no tiene una buena relación con la familia de Clara Chía, puesto que los padres de la joven han rechazado enfáticamente la relación que su hija emprendió con la expareja de Shakira.

Publicidad

Esto lo reveló el mismo Jordi Martin en una entrevista que concedió al portal TvNotas en la que contó detalles sobre la situación familiar actual de Clara Chía.



"Lo de Clara Chía y Piqué no se piensen que es un cuento de hadas", advirtió el paparazi, quien procedió a revelar la verdadera situación que, según él, enfrenta el también empresario.

Jordi Martin aseguró que "la familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía".