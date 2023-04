¿Gerard Piqué fue grosero con un seguidor? Actitud del exjugador desata críticas en redes

El exjugador de fútbol profesional Gerard Piqué continúa en medio de polémicas. Recientemente, fue criticado por su actitud luego de que un seguidor le pidiera una fotografía durante la final de la Kings League, evento deportivo que concluyó el domingo 26 de marzo de 2023.

Durante el transcurso del torneo, el exjugador del FC Barcelona se acercó a la zona de alimentos para comprar algo para sus hijos Milan y Sasha.

Fue entonces que el seguidor aprovechó la oportunidad y se acercó a Gerard Piqué para solicitar la fotografía. Sin embargo, el joven se llevó una mala experiencia, ya que la expareja de Shakira se negó a su petición.

“No, no, aquí no, por favor”, fueron las palabras de Gerard Piqué antes de retirarse de la zona.

Lo ocurrido quedó registrado en video y fue compartido en redes sociales donde los usuarios tomaron posturas diferentes. Unos aprovecharon para criticar al también empresario.

“Shakira claramente te hubiera dicho que sí”, “Ni que fuera Messi o Cristiano”, “Ni una pizca de educación”, dijeron algunos.

Otros, por su parte, salieron en defensa del exfutbolista español.

“Estaba con sus hijos, hay que saber respetar”, “Fue educado al responder cuando está con los niños”, “No deberían haberle pedido la foto”, expresaron otros.

Un nuevo capítulo de indirectas entre Shakira y Gerard Piqué se suscitó a raíz de la salida de la colombiana de España con sus hijos rumbo a Estados Unidos. Una frase del exfutbolista sobre los fans de la artista generó miles de reacciones de latinoamericanos.

Mientras la cantante colombiana decía que cerraba un capítulo de su vida, Gerard Piqué señalaba otra cosa: “Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que ocurrió el año pasado. Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, ¡miles! No me importa nada, porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es que cero”.

Las declaraciones de Piqué se dieron durante una charla con el periodista Gerard Romero para su canal de YouTube, al ser interrogado sobre cómo manejaba las críticas por su ruptura con la colombiana Shakira y madre de sus dos hijos. El comentario ha sido interpretado como irrespetuoso y xenófobo por cientos de personas en redes sociales y la misma Shakira no se pudo resistir de reaccionar vía Twitter.