Gerard Piqué habría pagado a personas para que hablaran mal de Shakira, insinuó Jordi Martin

Luego del lanzamiento de la canción El Jefe de Shakira , en España se han conocido algunas declaraciones sobre la colombiana que no la hacen quedar como una buena empleadora. El paparazzi Jordi Martin aseguró que "no es una casualidad" y que, detrás de todo esto, estaría Gerard Piqué.



Una mujer y un hombre hablaron en programas españoles luego del lanzamiento de la canción de Shakira que habla de la explotación laboral y señalaron que la colombiana era "tacaña" y pedía que nadie fuera de su equipo le hablara.

En unas recientes declaraciones, el paparazzi Jordi Martin, a quien se le adjudica haber revelado la infidelidad de Gerard Piqué, señaló que las afirmaciones de ambas personas son falsas y pactadas por el exfutbolista.

En su intervención en el programa Amor y Fuego, el reportero español acusó a Piqué de contratar a las personas que han salido a hablar mal de la colombiana. Según Martin, siempre ha conocido a trabajadores de Shakira que destacan su amabilidad y carisma.



"Gerard Piqué es el señor de la Kings League que cierra contrato con TeleCinco y qué casualidad que toda la gente (que ataca a Shakira) sale en TeleCinco. Ya basta", aseguró el periodista.

Agregó: "Yo tengo a gente de su equipo de Shakira que me informan, y no puedo delatar, y te puedo decir que esos trabajadores jamás en 13 años me han hablado mal de ella, sino de lo generosa que es".

Publicidad

¿Quiénes hablaron mal de Shakira?

Un bailarín que participó en el video de Monotonía aseguró: "Nos decían que no podíamos mirarla a la cara, en ningún momento podríamos mirarle... nos decían que no podíamos hablar con ella directamente". Agregó que le pagaron 55 euros por ocho horas de trabajo.



El bailarín afirmó que a lo largo de sus horas de trabajo no pudo intercambiar ni una palabra con la colombiana, pues así se lo había solicitado su equipo. Incluso, reveló que uno de los bailarines que tenía una interacción con Shakira en el videoclip tuvo que seguir instrucciones precisas.

Estas declaraciones llegan justo después de que Cristina Cárdenas, una mujer que aseguró que ha trabajado con la barranquillera, revelara que, según ella, la artista no es lo que parece.

Las palabras de Cárdenas en el programa Vamos a ver de Telecinco coincidieron con las de Álex. “Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas… Ahí te estás delatando que muy profesional no eres”, comentó la mujer.